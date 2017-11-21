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№87 (2094) от 21.11.2017

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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Нарушение прав работника-водителя

21.11.2017

Работодатель принуждает работать на частной фирме «по-черному», не соблюдая режим труда и отдыха, установленный контрактом для водителей при выполнении международных перевозок грузов. Если я отказываюсь выполнять его требования, то он грозит невыплатой заработной платы и увольнением.

Куда обратиться для урегулирования данных вопросов? Есть намерение уволиться, но как забрать заработанные деньги?

Поскольку в данном случае нарушаются права работника, установленные ТК и Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.), работник имеет право на досрочное расторжение трудового договора (контракта).

В соответствии с ч. 1 ст. 41 ТК срочный трудовой договор расторгается досрочно по требованию работника в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора. При расторжении трудового договора по ст. 41 ТК законодательство не предусматривает какого-либо срока предупреждения нанимателя, поэтому трудовой договор должен быть расторгнут в срок, ука...

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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