Вопрос-ответ
Нарушение прав работника-водителя
Работодатель принуждает работать на частной фирме «по-черному», не соблюдая режим труда и отдыха, установленный контрактом для водителей при выполнении международных перевозок грузов. Если я отказываюсь выполнять его требования, то он грозит невыплатой заработной платы и увольнением.
Куда обратиться для урегулирования данных вопросов? Есть намерение уволиться, но как забрать заработанные деньги?
Поскольку в данном случае нарушаются права работника, установленные ТК и Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.), работник имеет право на досрочное расторжение трудового договора (контракта).
В соответствии с ч. 1 ст. 41 ТК срочный трудовой договор расторгается досрочно по требованию работника в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора. При расторжении трудового договора по ст. 41 ТК законодательство не предусматривает какого-либо срока предупреждения нанимателя, поэтому трудовой договор должен быть расторгнут в срок, ука...
Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист