Нарушение ПДД: надо ли лишать «лихачей» водительских прав

В последние годы на дорогах Беларуси выросло число смертельных ДТП по вине лиц, управляющих транспортом без водительских прав. В связи с этим МВД предложило внести поправки в ч.10 статьи 18.14 КоАП «Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения».

Напомним, сегодня на водителей, которые создали аварийную обстановку, может быть наложен штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения. Новая редакция статьи распространяет эти санкции за аналогичное нарушение и на «бесправников». При этом в КоАП сохраняются санкции статьи 18.19 за вождение без «корочек» и передачу управления транспортным средством «бесправнику».

Предлагается новая редакция статьи 18.17 КоАП, в соответствии с которой исключается специальная норма в отношении нарушений, повлекших лишь материальный ущерб. При этом ответственность может наступать по общей норме КоАП, предусматривающей ответственность за конкретное нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Кроме того, глава 18 дополняется примечанием: не является административным правонарушением нарушение, повлекшее совершение ДТП, о котором в соответствии с законодательными актами водитель вправе не сообщать в ГАИ и оформляет без участия ее сотрудников документы о ДТП.

По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые корректировки позволят исключить излишнее государственное администрирование и связанные с ним расходы в тех случаях, когда вопросы возмещения имущественного вреда разрешаются участниками ДТП самостоятельно. Отметим, что в настоящее время около 25% страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляются на основании так называемых «европротоколов».

Депутаты охотно поддержали исключение из КоАП статьи, устанавливающей штраф для водителей за управление транспортным средством без документов, предусмотренных ПДД (то есть забывших документы дома). Ответственность за указанное правонарушение будет регулироваться ч. 5 статьи 18.22 КоАП «Нарушение иных правил дорожного движения», предусматривающей менее строгое взыскание – предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины.

А вот вокруг предлагаемой корректировки статьи 18.13. «Превышение скорости движения» на сессии развернулась дискуссия.

Напомним, что сегодня за превышение установленной скорости на 20 и более километров в час, совершенное повторно в течение года после административного взыскания за такое же нарушение, водитель может быть наказан штрафом в размере от 5 до 15 базовых величин или лишением права управлять транспортными средствами сроком до года. Законопроектом же взыскание в виде лишения права предлагается исключить, полностью заменив его штрафом.

Представлявший документ в Овальном зале директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов объяснил, что при разработке новой редакции статьи 18.13 шли споры. Так, если повторное превышение скорости зафиксировал сотрудник ГАИ с радаром в руке – водитель может быть лишен водительских прав. В случаях же фиксации нарушения в автоматическом режиме специальными техническими средствами (а сегодня количество сотрудников ГАИ на дорогах сокращается, и уже 78% всех нарушений скоростного режима фиксируется в автоматическом режиме) определить повторность привлечения к административной ответственности, по словам В.Ипатова, практически невозможно.

В итоге водитель, например, три и более раза превысивший скорость движения на 40 км/ч, что зафиксировано фото- и видеофиксацией, окажется в более выигрышном положении: он получит «письмо счастья» и отделается лишь штрафами.

Выходит, что за одно и то же правонарушение налагаются разные виды взысканий. Поэтому решено исключить наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами за повторное превышение скорости на 20 и более километров.

С таким подходом согласились не все депутаты. Так, Валерий Курсевич поинтересовался: как скажется новая норма на безопасности дорожного движения, просчитывались ли последствия ее введения? Ведь для некоторых любителей быстрой езды единственным ограничителем скоростного режима является угроза лишения водительского удостоверения.

Поддержал коллегу и Максим Мисько. По его словам, вопрос обсуждался во всех парламентских комиссиях, и многие депутаты негативно оценивают эту новацию. Они уверены, что нормы, связанные с жизнью, здоровьем и безопасностью человека, наоборот, надо ужесточать.

Кстати, депутаты интересовались, но так и не получили ответа на вопрос: кто является автором данного предложения, по чьей инициативе его включили в проект закона о внесении изменений в КоАП?

В итоге законопроект в первом чтении приняли, но договорились доработать спорную норму ко второму чтению.

Кстати, «водительский блок» поправок в КоАП и ПИКоАП активно обсуждается на интернет-ресурсах. Некоторые пользователи корректировку статьи 18.13 оценили как источник дополнительных доходов в госбюджет в виде штрафов. Они согласны с депутатами в том, что для людей с «толстым кошельком» штраф существенного значения не имеет, угроза лишиться прав значительно эффективнее.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА