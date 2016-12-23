Нагрузка штрафника

Санкции за налоговые нарушения в Беларуси могут вырасти вдвое. Усилится и ответственность за нарушения валютного и антимонопольного законодательства. Поправки в Уголовный кодекс и КоАП Палата представителей приняла в среду в первом чтении.

С принятием нового закона расширится сфера ответственности за уклонение от уплаты налогов. Новая редакция ст. 243 УК предусматривает наказание не только за сокрытие или умышленное занижение налоговой базы, уклонение от представления налоговой декларации, но и за уклонение от представления иных предусмотренных законодательством документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко пояснил депутатам, что в случае отсутствия таких документов налоги приходится определять расчетным способом – на основании сведений о движении денежных средств по счетам в банках.

Но полученные при этом суммы правоохранительные органы не признают реальным ущербом и отказывают в возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц таких предприятий. В других странах, в т.ч. в России, Германии, Нидерландах, США, подобных препятствий нет. Но у нас, по мнению налоговиков, непредставление документов, а затем неуплата налогов позволяют как компаниям, так и их руководителям уходить от ответственности, отделавшись незначительным штрафом, несоизмеримым с «экономией» на налогах. Новая редакция ст. 243 УК лишит их такой возможности. К тому же размер ущерба будет определяться на основании сведений о движении денежных средств по счетам в банке и (или) сведений, полученных от гос­органов, юридических и физических лиц.

Одновременно предлагается увеличить пороговый барьер крупного ущерба с нынешних 1000 до 2000 и более базовых величин, а особо крупного – с 2500 до 3500 и более базовых. Это позволит отсеять, по словам министра, случайные, несущественные случаи недоплат, поскольку почти все проверки по расчетному методу влекут доначисление больших сумм налогов.

Несладко придется и другим нарушителям. Чтобы помешать выплате зарплат «в конвертах», законодатели намерены изменить нормы ст. 13.5 КоАП. В ее новой редакции удваиваются штрафы за отсутствие у налогового агента учета начисленных и выплаченных плательщику доходов, повлекшее за собой доначисление налогов и сборов: с нынешних от 1 до 5 БВ до 1–10 БВ, на индивидуальных предпринимателей (ИП) – с 2–10 БВ до 2–50, на юрлиц – с 5–50 до 5–100 БВ. Кроме того, в статье появится часть 2, согласно которой за аналогичное по­вторное нарушение в течение года штраф вырастет еще в 2 раза.

Также вдвое предлагается увеличить верхнюю границу штрафов за неуплату или неполную уплату налогов и сборов (ст. 13.6 КоАП). Если умышленная неуплата или неполная уплата налога зафиксирована в течение года повторно, штраф может составить сумму в размере от 100 до 200 БВ. Удвоится и размер штрафов по ст. 13.7 КоАП за невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов, сбора (пошлины).

По некоторым позициям предлагается удвоить нижнюю и верхнюю границы штрафов. При этом нижняя граница штрафа за уничтожение бухгалтерских и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов (ч. 2 ст. 12.1 КоАП), увеличивается в 5 раз – с 10 до 50 БВ.

В соответствии с Указом Президента от 9.02.2015 № 49 увеличивается ответственность за незаконное принятие ино­странной валюты в качестве платежного средства (ст. 11.1 КоАП) и нарушение установленного порядка осуществления валютных операций (ст. 11.2 КоАП).

Предлагается исключить из УК ст.ст. 247 и 248, предусматривающие ответственность за ограничение конкуренции и незаконное использование деловой репутации конкурента, поскольку на практике они не применяются. Взамен из Указа Президента от 27.02.2012 № 114 в КоАП переносятся санкции за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и за недобросовестную конкуренцию, а также возрастают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства (ст.ст. 11.24–11.26 КоАП). При этом пострадать могут и ИП – за уклонение от исполнения предписания антимонопольных органов или непредставление им необходимой информации.

Все эти нормы были приняты, хотя у депутатов возник ряд вопросов. В частности, их смущает, что налоговые органы стабильно выявляют нарушения у 95–98% проверяемых субъектов хозяйствования. Не связано ли это с излишней сложностью налогового законодательства, в котором не может избежать ошибок целая армия бухгалтеров? Может, целесообразнее усовершенствовать законы, а не повышать штрафы?

Министр заверил парламентариев, что белорусское налоговое законодательство «достаточно совершенно», не хуже западного. В подтверждение он сослался на рейтинг Всемирного банка Doing Business (который, впрочем, качество законодательства не оценивает). Высокую результативность проверок С. Наливайко объяснил качеством выбора проверяемых субъектов – по наличию риска, связям с лжепредпринимательскими структурами, частой сменой бухгалтеров и т.п.

Людмила Нижевич поинтересовалась, поможет ли удвоение штрафов своевременному поступлению налогов в бюджет? Например, в организациях АПК задолженность по неуплаченным пеням и штрафам с начала года уже возросла на 30%. Ужесточение санкций может еще больше ухудшить ситуацию. Потом снова придется принимать меры и реструктуризировать эти долги. Впрочем, если сельхозпредприятия могут рас­считывать на поблажки (в придачу к и без того пониженной налоговой нагрузке), то малый бизнес штрафы, достигающие 100–200 БВ, могут просто уничтожить, считает Владислав Щепов.

Недавно на семинаре в Палате представителей доктор юридических наук, профессор Владимир Хомич объяснял, что частая корректировка административного и уголовного законодательства, ужесточение санкций не всегда приводят к искоренению или уменьшению негативных явлений. Не стоит наделять уголовное право и штрафы несвойственными им функциями, предупредил ученый. К таким мерам можно прибегать, если проблемы не решаются иными социальными правовыми мерами. При этом санкции за экономические нарушения не должны разрушать бизнес.

К сожалению, такие советы, как и призывы бизнес-союзов устанавливать санкции соразмерно нарушениям, остались не услышанными. Возможно, ко второму чтению некоторые замечания будут учтены. Но повышение штрафов и уголовной ответственности за пропажу документов слишком резко диссонирует с планами раскрепощения пред­принимательства и повышения его роли в экономике страны.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА