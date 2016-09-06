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№68 (1975) от 06.09.2016

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Надзор за субсидиями

06.09.2016

30 августа на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) директор Департамента промышленной политики Комиссии Николай Кушнарев представил Отчет о соблюдении государствами – членами Евразийского экономического союза в 2014 г. единых правил предоставления промышленных субсидий, предусмотренных Договором о Союзе.

Отчет содержит результаты мониторинга и сравнительно-правового анализа нормативных правовых актов государств – членов, на основании которых странами предоставлялись промышленные субсидии в 2014 г., а также выводы об их соответствии положениям Договора о ЕАЭС.

Кроме того, в отчете приведены выработанные департаментом промышленной политики практические рекомендации, которые направлены на повышение эффективности реализации государствами положений Договора о ЕАЭС и соблюдение единых правил предоставления промышленных субсидий. В случае применения рекомендаций повысится степень соответствия национальных систем государственной поддержки установленным правилам предоставления промышленных субсидий с учетом международных обязательств сторон и норм ВТО.

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