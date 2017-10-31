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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Начальник производства

31.10.2017

Предприятие занимается только одним видом производства и имеет один цех.

Как назвать должность работника – «начальник цеха» или «начальник производства»? Есть ли какая-то раз­ница?

Решение о наименовании должности принимает наниматель в порядке, установленном законодательством.

В соответствии со ст. 19 ТК наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам. При этом правила установления наименований должностей служащих (руководителей, специалистов, других служащих) определены Общими положениями Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 2.01.2012 № 1 (далее – Общие положения ЕКСД).

Согласно Общим положениям ЕКСД наименования должно...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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