На чем выезжает рост экономики

Результаты, достигнутые в экономике Беларуси за 9 месяцев т.г., свидетельствуют о сохранении общей положительной ситуации, заверил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Об этом свидетельствуют темпы роста ВВП, экспорта, а также тенденции в отдельных отраслях.

Предметом особой гордости правительства является рост ВВП по итогам 9 месяцев на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, что соответствует годовому значению прогноза. Второе достижение – рост экспорта товаров и услуг в январе–августе на 23 млрд. USD, что на 19,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г., и положительное сальдо: +478 млн. USD. При этом товарный экспорт растет за счет как ценового фактора (на 15,3%), так и увеличения объемов (на 5%). К тому же инфляция за 9 месяцев составила всего 2,7%, что более чем втрое меньше годового прогноза и стало минимальным показателем за всю историю суверенной Беларуси.

Снижение инфляции позволяет продолжать дальнейшее удешевление кредитов для реального сектора экономики. В сентябре средняя процентная ставка по новым кредитам составила для юридических лиц 12,3%, а для физических лиц – 12,1% годовых против 20,8% в январе.

Сохранены положительные тенденции в основных отраслях экономики, в т.ч. в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в оптовой торговле. Растет производство многих видов продукции. На 1 октября т.г. запасы готовой продукции оказались на самом низком уровне за последние 5 лет – 60% к среднемесячному объему производства. Доля убыточных организаций снизилась с 21% по итогам 8 месяцев 2016 г. до 18,8% в январе–августе т.г., а чистая прибыль выросла на 75,7% (в текущих ценах).

СЛЕДОМ за производством растут и заработки. Реальная заработная плата за 9 месяцев превысила уровень аналогичного периода 2016 г. на 3,8%, что соответствует росту производительности труда в экономике. В то же время правительством подготовлены предложения, предусматривающие дополнительные меры по повышению зарплаты низкооплачиваемым категориям бюджетников. Однако уровень номинальной заработной платы ниже, чем предусмотрено планом-графиком по выходу к концу года на 1000 BYN, признал А. Калинин. За август средняя зарплата составила 844 BYN, что на 52 BYN меньше, чем планировалось. Отставание допущено в Витебской и Гродненской областях, у концернов «Белнефтехим» и «Беллегпром», а также у «Белкоопсоюза».

В правительстве намерены обеспечить рост заработной платы в реальном секторе исключительно за счет роста производительности труда, напомнил заместитель премьер-министра.

Заметим, что, по данным статистики, расходы на конечное потребление в ВВП выросли в январе–июне т.г. всего на 0,7% по сравнению с I полугодием 2016 г., а валовое накопление сократилось на 2,9%, тогда как чистый экспорт вырос на 5,5%, а чистый импорт – на 6,6%. Таким образом, рост экономики «вытягивают» в основном экспорт и потребление, хотя доходы населения остаются достаточно низкими.

ОСОБОЕ внимание А. Калинин уделил ситуации в инфраструктурных отраслях. Так, в транспортном комплексе выполняются доведенные основные показатели и государственные социальные стандарты по обслуживанию населения. Вклад этой отрасти в ВВП – порядка 6%, а в экспорт услуг – 46%. Большое внимание уделяется инфраструктурным проектам. В сентябре правительством утверждена Государственная программа по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог общего пользования на 2017– 2020 гг. Предусмотрены реконструкция и возведение 410 км республиканских автомобильных дорог, в т.ч. 275 км дорог I категории, более 1000 погонных метров мостов и путепроводов, текущий ремонт 4 тыс. км республиканских автомобильных дорог и капремонт 200 км дорог. Запланировано ввести в 2018 г. весь участок в 154 км дороги М-6 (Минск – Гродно). На вышеперечисленные цели запланировано до 2020 г. направить более 2 млрд. BYN, сообщил А. Калинин.

Продолжается работа по развитию транспортных взаимоотношений с Евросоюзом и совместной модернизации трансграничных инфраструктурных проектов. Ведутся переговоры по привлечению кредита ЕБРР на реконструкцию участка дороги М-7 (Минск – Ошмяны). В планах реконструкция пунктов пропуска на границе с Польшей – Брузги, Литвой – Каменный Лог, Латвией – Урбаны. Достигнута договоренность с ЕБРР о финансировании реконструкции участка дороги Р-80 (15 км) в районе Кургана Славы, что позволит в 2018 г. полностью завершить строительство второго кольца вокруг Минска.

Локомотивом отечественного тран­спортного комплекса вице-премьер считает железнодорожный транспорт, на который приходится 63% грузооборота страны. Здесь правительство считает приоритетом развитие контейнерных перевозок. Еще 36% грузооборота страны формирует автомобильный транспорт. «Это практически полностью негосударственный сектор, который эффективно функционирует и не создает проблем», – отметил вице-премьер. А вот с автопарком предприятий, по-видимому, проблемы имеются. Чтобы их решить, А. Калинин предложил депутатам «дополнительно переосмыслить», нужен ли на каждом госпредприятии и в организации свой автотранспорт, если он загружен менее чем на 50%. По мнению вице-премьера, на это тратится много средств. Между тем во многих развитых странах эти услуги оказывают на аутсорсинге специализированные автоперевозчики. Возможно, стоит провести эксперимент по использованию на таких условиях и легковых автомобилей, предложил А. Калинин.

Напомним, идея передачи отдельных вспомогательных функций, непрофильных и вспомогательных производств госпредприятий специализированным организациям была закреплена в постановлении Совмина от 4.02.2014 № 95. Очевидно, за 3,5 года тут немногое изменилось, если власти вновь собрались обдумывать перспективы аутсорсинга – на этот раз в отдельно взятой транспортной сфере.

Напряженной А. Калинин назвал ситуацию в строительстве. Снижение инвестиционной активности бизнеса и финансирования госпрограмм привело к сокращению объемов строительства и удельного веса отрасли в структуре ВВП с 10,4% в 2014 г. до 5,1% за 9 месяцев 2017 г. Это создало ужесточение конкуренции, «что в общем является положительным результатом для заказчика», полагает вице-премьер. По его словам, переход от бюджетного финансирования строительства к рыночным механизмам регулирования привел к росту количества частных и иностранных строительных компаний и снижению числа государственных организаций в этой сфере.

НЕ ВСЁ благополучно с реализацией Государственной инвестиционной про­граммы из-за ограниченности бюджетных расходов и необходимости создания инфраструктуры для АЭС. Сейчас идет строительство и реконструкция 102 важных и социально значимых объектов, из которых 34 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, сообщил А. Калинин. Пока освоено 71% от годового объема. Недостаток средств не позволил продолжить строительство 94 объектов программы. В 2018 г. на ее финансирование удастся направить только 405,5 млн. BYN, что в 3,6 раза меньше потребности. Возможность продолжения строительства появится только по мере завершения создания инфраструктуры к АЭС, полагает вице-премьер.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ