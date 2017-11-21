Можно ли работать без договора

Хочу устроиться парикмахером в салон красоты. На некоторые виды красок и косметики у меня аллергия. Поэтому я хочу поработать в салоне неделю или две без оформления по трудовому договору, чтобы по­смотреть, не будет ли проблем со здоровьем, а потом подписать трудовой договор.

Можно ли составить договор, при­ступить к работе, не подписывая его, и подписать через 2 недели? Какие даты начала работы должны стоять в договоре и приказе о приеме на работу? Что вы посоветуете в такой ситуации?

Согласно законодательству фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ст. 25 ТК). В связи с этим если наниматель (уполномоченное должностное лицо) допустит вас к работе, учитывая приведенную норму, между вами возникнут трудовые отношения с даты допущения к работе со всеми вытекающими последствиями. В трудовом договоре и приказе о приеме на работу указывается дата...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист