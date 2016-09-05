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№67 (1974) от 02.09.2016

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№67 (1974) от 02.09.2016

05 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Можно доверить

05.09.2016

Приговором суда мне назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В настоящее время работаю менеджером, естественно, что данные функции в моей должностной инструкции не закреплены и в должностные обязанности не входят. В то же время в ходе осуществления трудовой деятельности я сталкиваюсь с необходимостью представлять интересы своего работодателя (фирмы) в различных организациях, судах, иных госорганах, осуществлять прием и передачу материальных ценностей, подписывать ТН, ТТН, акты приема-передачи, подавать заявления и ходатайства и т.п.

Возможна ли временная передача мне данных функций на основании доверенности как представителю? Не будет ли это противоречить закону в части ограничения права занимать должности?

В соответствии с ч. 3 ст. 48 и ст. 51 УК лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено судом в качестве дополнительного наказания на срок от 1 года до 5 лет (в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления).

Лишение права занимать определенные должности состоит в освобождении осужденного от указанной в приговоре суда должности, которую он занимал на день постановления приговора, и запрета на занятие такой же или схожих должнос...

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