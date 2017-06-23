Мониторинг социально-трудовой сферы Беларуси: участвуют более 500 организаций

Перечень базовых организаций – участников мониторинга социально-трудовой сферы Беларуси в 2017 г. опубликован на сайте Минтруда и соцзащиты.

В нем 107 бюджетных организаций – учреждения образования, театры, цент­ры социального обслуживания, поликлиники, больницы и т.д. В перечне также 404 коммерческие организации, в т.ч. «Лодэ», авиакомпания «Белавиа», «МАЗ», «МТЗ», «Нафтан», «8 Марта», «Бархим», «Белшина», «Галантэя», «Гро­д­ненская табачная фабрика НЕМАН», «Гродно Азот», «Керамин», «Купалинка», «Молочный гостинец» (ранее гормолзавод № 2 г. Минска), «Мотовело», Жодинский «Свитанок», Мозырская швейная фаб­рика «Надэкс», «Космос ТВ», «Мобильные ТелеСистемы», «Эко­медсервис – медицинский центр», «Милавица» и др.

Мониторинг социально-трудовых процессов в белорусских организациях проводится ежегодно в соответствии с постановлением Совмина от 14.01.1998 № 47. Это государственная система непрерывного наблюдения и научного анализа наиболее актуальных социально-трудовых процессов и явлений в целях систематической оценки состояния трудовых и социальных отношений, обеспечения республиканских органов госуправления аналитическими материалами, необходимыми для принятия наи­более целесообразных управленческих решений в социально-трудовой сфере.

Мониторинг проводит НИИ труда Минтруда и соцзащиты. Базовые организации-респонденты должны дважды в год заполнять форму ведомственной отчетности 2-мониторинг (за полугодие и за год), утв. приказом Минтруда и соцзащиты от 29.11.2016 № 144, а также участвовать в дополнительных тематических опросах.

В частности, предоставляются данные о среднесписочной чис­ленности работников, состоянии фонда заработной платы, установленном размере тарифной ставки 1-го разряда по категориям персонала. Кроме того, необходимо анализировать состав фонда заработной платы, в т.ч. по работникам несписочного состава и внеш­них совместителей. В отчете отражается информация о дифференциации номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников по категориям персонала. В разделе о движении рабочей силы указывается число рабочих мест в отчетном периоде, количество вакансий, уволенных и принятых работников, ликвидированных рабочих мест. Предоставляются показатели о нормировании труда, составе прочих выплат и расходов нанимателей на работников (субсидии, матпомощь, расходы на обучение, стоимость выданной спецодежды и т.п.). Кроме того, у респондентов запрашивают данные бухгалтерского учета о финансовых результатах деятельности.

Предоставление искаженных данных отчета, несвоевременность представления или не­представление такого отчета влекут административную от­ветственность. Информация базовых организаций, представленная по фор­ме 2-мониторинг, используется в обобщенном виде только для целей научного анализа. Конфиденциальность информации гарантируется.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ