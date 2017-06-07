Компании и рынки
Дом для среднего класса
Компания «Вуден Хаус Бел» предложила на рынке жилья «прорыв» в домостроении — модульный дом для среднего класса, который собирается за 5-6 дней и обходится покупателю в 500 USD/м2.
Завод компании находится в Слуцке и производит пока по 25-30 домов из клееного бруса в месяц. Руководство рассчитывает через пару месяцев выйти на мощность 30-35 домов в месяц, затем — 35-40, что позволит сделать «квадрат» еще дешевле.
По старой технологии завод строил дома за 800 USD/м2, на их сборку отводилось до 3 месяцев.
Расширение клиентской базы и поставки в Америку и Канаду заставили задуматься над удешевлением строительства, ведь там оплата почасовая, один рабочий в сутки стоит от 200 до 400 USD, за три месяца строительства на зарплату уходит примерно 240 тыс. USD. Такой ценник подрывает конкурентоспособность.
Поэтому учредитель и владелец бизнеса «Вуден Хаус Бел» А...
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