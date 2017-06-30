Мир полон долгов

Суммарный мировой долг достиг в I квартале текущего года рекордных 217 трлн. USD – на 600 млрд. USD больше, чем год назад. Эта сумма составляет 327% глобального ВВП, говорится в обзоре Global Debt Monitor, подготовленном Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Значительная часть такого роста связана с активными заимствованиями развивающихся стран.

В совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств. Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.

Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся рынках) влечет увеличение объема потенциальных обязательств государств, которые вынуждены брать расчистку балансов предприятий на себя, отмечают аналитики IIF. Добавим, что такая же тенденция наблюдается и в Беларуси.

В США совокупный долг достиг 63 трлн. USD, в Китае – 32,7 трлн. Это втрое больше их номинального ВВП, причем суммарно долги обеих стран выросли за год на 2 трлн. USD. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, что позволило снизить его отношение к ВВП на 2,5 п.п. В Китае, несмотря на значительное увеличение долга в целом, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, благодаря ужесточению денежно-кредитной политики. Но заимствования китайских домохозяйств, напротив, увеличились и в I квартале т.г. их отношение к ВВП достигло исторического максимума – 45%. Для сравнения, средний показатель для развивающихся рынков – 35%.

Совокупный долг развивающихся стран увеличился на 3 трлн. USD, превысив 56 трлн. – 218% ВВП. Быстрее всего это отношение росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. Тенденции роста внешних долгов и необходимости новых заимствований заставляют международные рейтинговые агентства снижать суверенные кредитные рейтинги ряда стран (в т.ч. Китая и Турции).

IIF – международная ассоциация, объединяющая более 500 участников финансового рынка.

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