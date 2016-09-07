Меняем ограничения на источники

Еврокомиссия включила Беларусь в список стран, имеющих право получать финансирование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) под гарантии Евросоюза. Это решение, опубликованное в официальном журнале Европейского союза, вступит в силу через 20 дней.

Это решение, опубликованное в официальном журнале ЕС, должно способствовать ускорению осуществления мер, направленных на укрепление сотрудничества между ЕС и Беларусью в экономических, торговых и смежных областях после снятия большинства санкций ЕС с 15 февраля т.г.

Ослабление ограничений для ЕИБ на деятельность в нашей стране призвано помочь развивать частный сектор, улучшить инфраструктуру и содействовать росту производительности труда, тем самым способствуя улучшению показателей белорусской экономики в среднесрочной перспективе, говорится в решении. Таким образом, Еврокомиссия считает, что общая экономическая, социальная, экологическая и политическая ситуация позволяет добавить Беларусь к списку стран, которые имеют право на получение финансирования ЕИБ под гарантии ЕС.

Вместе с тем отмечается, что политика Беларуси в части верховенства права и прав человека, в частности, будет оставаться ключевым фактором для формирования будущих отношений нашей страны с ЕС.

Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза для финансирования развития европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.

В феврале Совет ЕС постановил не продлевать в отношении 170 лиц, в т.ч. президента Беларуси Александра Лукашенко, и трех компаний ограничительные меры, действие которых на тот момент считалось приостановленным. Вместе с тем Совет постановил, что эмбарго на поставки оружия и ограничительные меры, связанные с четырьмя лицами, внесенными в список в связи с нераскрытыми исчезновениями политиков и других лиц, будут продлены еще на 12 месяцев.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН