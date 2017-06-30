Маржинальные сделки: правила регулирования и новые возможности

С принятием Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) в Беларуси появилась правовая база для проведения маржинальных сделок. Это новый инструмент для отечественного фондового рынка, хотя он появился в США и странах Западной Европы почти 100 лет назад, а в России начал применяться в 2002 г. Теперь Минфин определил общие правила совершения таких операций.

Маржинальная сделка является договором, регулирующим обязательства сторон по передаче специфических товаров. Отчасти она схожа с договором купли-продажи, но имеет и существенные отличия, характерные в основном для фондового рынка и биржевой торговли.

Предметом залога может быть всякое имущество, в т.ч. вещи и имущественные права (требования), за некоторым исключением (п. 1 ст. 317 ГК). Таким образом, предметом залога могут быть и ценные бумаги. Однако к ним правила § 3 главы 23 ГК применяются, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах (п. 2 ст. 315 ГК). «Иное» для отдельных случаев установлено Законом № 231-З, но только в достаточно узкой сфере отношений между професси...

Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»