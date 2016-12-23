МАРТ на страже нашего приоритета

По инициативе Министерства анти­монопольного регулирования и тор­говли (МАРТ) разъяснен порядок при­менения постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос­сийскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност­ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Согласно постановлению № 925 при проведении закупок государственными корпорациями (Федеральный закон РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») при выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) с 1 января 2017 г. российские организации могут предоставлять приоритет:

– товарам российского происхождения – по отношению к импортным товарам;

– работам, услугам, выполняемым и оказываемым российскими лицами, – по отношению к работам, услугам иностранных лиц.

Чтобы заказчик по Закону № 223-ФЗ мог в 2017 г. предоставлять приоритет, потребуется включить ряд условий в положение и документацию о закупке. Среди них условие о том, что участник должен отразить в заявке страну происхождения товара. Порядок предоставления приоритета будет зависеть от способа закупки.

По обращению МАРТ Министерство экономического развития РФ представило письмо от 21.10.2016 № Д28и-2858 с официальным разъяснением порядка применения постановления № 925.

В нем указано, что приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе. Поэтому приоритет будут иметь товары, работы, услуги из всех стран ЕАЭС, в т.ч. из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Это означает, что товары белорусского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые белорусскими лицами, смогут конкурировать на равных с товарами, работами (услугами) российского производства.

О фактах ограничения участия белорусских субъектов хозяйствования в закупках Российской Федерации необходимо сообщить в МАРТ для принятия мер реагирования.