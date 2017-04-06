Лизинг жилых помещений регулируется указом

Вопросы лизинга жилья для граждан комплексно регулируются Указом от 6.04.2017 № 109. Его нормы направлены прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, являющихся лизингополучателями по договорам лизинга жилых помещений, а также членов их семей, проживающих совместно с ними.

В период действия договора лизинга квартира будет находиться в собственности лизинговой организации. Тем не менее, в соответствии с Указом № 109 граждане (лизингополучатели) будут оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физических, а не юридических лиц – лизингодателей, как это происходит теперь.

Для снижения рисков увеличения финансовой нагрузки на граждан-лизингополучателей в период действия договора лизинга не допускается увеличение лизинговыми организациями лизинговых платежей по договору лизинга при увеличении рыночной стоимости жилых помещений, ставок аренды по аналогичным жилым помещениям, а также иных обстоятельствах, прямо не влияющих на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга.

Поскольку договоры лизинга жилья, как правило, носят долгосрочный характер, Указом № 109 урегулированы вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора лизинга на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи.

Также законодательно регулируются финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в т.ч. по вине любой из сторон.

Указом № 109 защищаются права граждан-лизингополучателей при переходе права собственности на квартиру, в том числе при реорганизации юридического лица – лизингодателя, обращении взыскания на квартиру как предмет залога и иных случаях.

Для защиты интересов граждан при заключении и исполнении договоров лизинга жилья Указом № ­109 вводятся дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения договоров лизинга жилья.

Предусмотренные Указом № 109 нормы дополняют характерные преимущества лизинга:

– гибкость в плане оценки платежеспособности лизингополучателя (может осуществляться с учетом совокупных доходов членов семьи лизингополучателя, которые будут проживать в жилом помещении, передаваемом в лизинг);

– отсутствие необходимости предоставления лизингополучателем дополнительного обеспечения лизингодателю;

– возможность согласования графика лизинговых платежей с учетом реальных возможностей конкретного лизингополучателя (может быть неравномерным с учетом планируемых денежных потоков лизингополучателя).

Принятие Указа № 109 создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет собственных средств, говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Указ вступит в силу через 6 месяцев после официального опубликования и будет способствовать более широкому применению гражданами лизинга для решения своих жилищных вопросов. Договоры лизинга жилья, заключенные до вступления в силу Указа № 109, подлежат приведению в соответствие с нормами Указа № 109. Это требование призвано распространить все перечисленные полезные новшества и защитные механизмы на ранее заключенные договоры лизинга.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН