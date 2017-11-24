Лизинг набирает инвестиционные обороты

Основная тенденция в белорусском лизинге в текущем году – опережающие темпы роста инвестиционного сегмента по сравнению с потребительским. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного Ассоциацией лизингодателей Беларуси по итогам 9 месяцев.

По состоянию на 30.09.2017 г. в реестр лизинговых организаций Национального банка включены 99 компаний. Из них для 77 лизинговая деятельность являлась основной (без учета данных по банкам).

Совокупный объем их лизингового портфеля составил 362 818 договоров на сумму 2,58 млрд. BYN, что на 12,1% больше, чем на начало года. Из них с субъектами хозяйствования заключено 27 259 договоров (+3,2%) на сумму 2,3 млрд. BYN (+10,3%), а c физическими лицами – 328 973 договора (+23,4%) на общую сумму 243,4 млн. BYN (9,44% от совокупного размера лизингового порт­феля). За 9 месяцев эта сумма возросла на 32,5%.

Такие данные свидетельствуют о восстановлении в сегменте инвестиционного лизинга и сохранении темпов развития потребительского лизинга, полагают в Ассоциации.

Кроме того, действуют 86 договоров международного лизинга на сумму 69,1 млн. BYN, что на 9,5% меньше, чем на 1 января 2017 г. Этот сег­мент составляет всего 2,7% совокупного размера лизингового портфеля.

К сентябрю остались действующими 689 договоров возвратного лизинга на сумму 415,34 млн. BYN – на 13,5% меньше, чем на 1 января. Таким образом, доля возвратного лизинга сократилась за I квартал т.г. с 20,9% до 20,4%, за апрель–июнь – до 17,2%, а за III квар­тал – до 16,1%. По мнению экспертов Ассоциации, это свидетельствует о снижении потребности субъектов хозяйствования в оборотных средствах.

Всего за январь–август заключено 223 690 договоров на сумму 1,37 млрд. BYN, что составляет 123,5% к совокупному значению за 2016 г. В част­ности, за этот период заключено 6898 договоров инвестиционного лизинга на сумму 1,1 млрд. BYN (128,7% к 2016 г.), 216 792 договора потребительского лизинга на сумму 255 млн. BYN (105,1%). Приведенные данные, как и по итогам I полугодия, свидетельствуют о значительно более высоком темпе роста лизинговой отрасли в текущем году по сравнению с прошлым годом в сегменте инвестиционного лизинга и уменьшающемся – в сегменте потребительского лизинга.

Объем нового бизнеса (совокупная стоимость переданных предметов лизинга без НДС) за 3 квартала текущего года составил 966,8 млн. BYN. Это составляет 127,8% к совокупному значению за 2016 г., что подтверждает значительно более высокие темпы роста нового бизнеса в текущем году по сравнению с 2016-м. Можно прогнозировать, что лизинговая отрасль в этом году выйдет на результаты, значительно превышающие прошлогодние.

За январь–август было заключено 229 договоров лизинга зданий и сооружений на сумму 48,6 млн. BYN (95,3% к совокупному значению 2016 г.), 7887 договоров – машин и оборудования (407,7 млн. BYN, 203,5%), 7126 договоров – транспортных средств (389,5 млн. BYN, 91,9%), 236 617 договоров – иных предметов лизинга (121 млн. BYN, 148,9%).

Такие данные свидетельствуют о сохраняющемся высоком интересе к сегменту производственного оборудования и сегменту иных предметов лизинга (за счет большой заинтересованности физических лиц в приобретении потребительских товаров посредством лизинга).

Совокупный объем начисленных лизинговых платежей превысил 1 млрд. BYN – 89,4% к совокупному значению за 2016 г. При этом полученные лизинговые платежи составили 988,8 млн. BYN (91,1% уровня 2016 г.), а доля просроченных сократилась с прошлогодних 5,12 до 1,39% (13,9 млн. BYN, или 38%). Таким образом, качество лизингового портфеля компаний заметно улучшилось.

Лизинговый портфель оперативного лизинга достиг 395,6 тыс. BYN, уменьшившись с начала года на 21%. Здесь действуют 89 договоров, которые занимают всего 0,0153% общего лизингового портфеля, что свидетельствует о полной неразвитости этого сегмента.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА