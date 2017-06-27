Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9221 руб.

2.1515 руб.

Р (100)

3.2564 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Лизинг авто для россиян и налогообложение

27.06.2017

Российская организация заключила договор лизинга транспортного средства для его использования на территории РФ с лизингодателем – резидентом РБ, не имеющим постоянного представительства в РФ. В соответствии с условиями договора российская организация (лизингополучатель) обязуется выплатить в пользу белорусского лизингодателя оплаченный им на таможне при ввозе на территорию РФ транспортного средства утилизационный сбор.

Как начисляются налог на прибыль и НДС при реализации договора лизинга транспортного средства, используемого в РФ, с белорусским лизингодателем с условием возмещения ему суммы утилизационного сбора?

Ответ на это вопрос содержится в письме Федеральной налоговой службы РФ от 8.06.2017 № СД-4-3/10872@.

В силу п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. Утилизационный сбор относ...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit