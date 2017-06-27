Лизинг авто для россиян и налогообложение

Российская организация заключила договор лизинга транспортного средства для его использования на территории РФ с лизингодателем – резидентом РБ, не имеющим постоянного представительства в РФ. В соответствии с условиями договора российская организация (лизингополучатель) обязуется выплатить в пользу белорусского лизингодателя оплаченный им на таможне при ввозе на территорию РФ транспортного средства утилизационный сбор.

Как начисляются налог на прибыль и НДС при реализации договора лизинга транспортного средства, используемого в РФ, с белорусским лизингодателем с условием возмещения ему суммы утилизационного сбора?

Ответ на это вопрос содержится в письме Федеральной налоговой службы РФ от 8.06.2017 № СД-4-3/10872@.

В силу п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. Утилизационный сбор относ...