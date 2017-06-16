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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Транспорт

Лицензия под арендованный автомобиль

16.06.2017

Может ли белорусская организация взять в аренду транспортное средство свыше 3,5 тонн, зарегистрированное в РФ, для совершения международных перевозок внутри Евразийского экономического союза?

Возможно ли получить лицензию под арендуемый транспорт в этом случае? Надо ли регистрировать транспортное средство на временный ввоз в Беларусь и какие требования при этом возникнут со стороны транспортной инспекции и ГАИ?

Транспортные средства международной перевозки, зарегистрированные в Российской Федерации, передаваемые на основании договора аренды резиденту Республики Беларусь, могут ввозиться в нашу страну по договорам аренды, а также использоваться в международных перевозках внутри ЕАЭС, без помещения под таможенную процедуру, уплаты таможенных пошлин и налогов, утилизационного сбора. Обязательное условие при этом – договор аренды должен быть заключен с резидентом ЕАЭС. При соблю...

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