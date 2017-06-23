Куда уходит профицит бюджета

Половина профицита республиканского бюджета расходуется на выкуп акций предприятий, а фонду социальной защиты населения нужны субвенции. Эти факты прозвучали на очередном заседании Палаты представителей 21 июня во время принятия законопроектов об утверждении отчетов об исполнении за прошлый год республиканского бюджета, бюджетов ФСЗН и других государственных внебюджетных фондов.

Неисполнение 5 из 7 важнейших параметров прогнозов социально-экономического развития страны на 2016 год заставило власти корректировать бюд­жетную политику. Так, на прошлый год были запланированы расходы республиканского бюджета в размере около 17,4 млрд. BYN (с учетом внесенных в утвержденные законом о госбюджете показатели изменений), доходы – 17,7 млрд. Фактически доходов поступило на 0,59% больше, чем ожидалось, а расходы сократились на 3,6%. В результате профицит бюджета составил 1013 млн. BYN – в 3,6 раза больше, чем планировалось (см. диаграмму).

Основную часть доходной части бюджета сформировали налоговые по­ступления, в т.ч. 727,3 млн. BYN – налог на прибыль (4,1% всех доходов), 5682,1 млн. BYN – НДС (32%), 3431,8 млн. BYN – доходы от внешнеэкономической деятельности (19,3%). Фактические доходы государственных целевых бюджетных фондов составили 1076,1 млн. BYN

В прошлом году на финансирование общегосударственной деятельности было направлено 46,9% расходов бюджета (7,86 млрд. BYN), на национальную оборону – 6,2% (1,04 млрд.), на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности – 9,6% (1,6 млрд.), на национальную экономику – 16,4%, или 2,7 млрд. BYN (из которых на развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 6,4% (1,07 млрд.), на промышленность, строительство и архитектуру – 3,7% (615,9 млн.), на финансирование мероприятий дорожного хозяйства (содержание, текущий и капитальный ремонт автодорог, их строительство и реконструкцию) – 3,2% (536,5 млн.)), на здравоохранение – 4,3% (716,7 млн.), на физическую культуру, спорт и СМИ – 1,9% (313,3 млн.), на финансирование учреждений и мероприятий по образованию – 4,1% (687,2 млн.), на социальную политику – 10,1% (1,7 млрд. BYN).

Важнейшей проблемой белорусского бюджета заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо назвал продолжающийся рост государственного долга. За прошлый год он увеличился на 4,1 млрд. BYN и на начало 2017 г. составил почти 37 млрд. – в 2 раза больше доходов республиканского бюджета. Расходы толь­ко на обслуживание госдолга в 2016 г. составили 1,7 млрд. BYN – на 401,3 млн. больше, чем в 2015-м. Интересно, что на протяжении ряда лет республиканский бюджет исполняется с профицитом, который должен использоваться на финансирование госдолга. Однако эта «логика» не сработала. Оказывается, в 2016 г. только 2,4% суммы профицита были направлены на погашение долговых обязательств государства. Еще 35,3% пошли на исполнение обязательств по гарантиям правительства, а половина – на увеличение доли государства в уставных фондах организаций. Эти расходы А. Курлыпо назвал «по своей сути бюджетными инвестициями». По его мнению, включение данных операций в расходную часть бюджета позволит более наглядно отразить их экономическую суть и принимать более взвешенные управленческие решения в области государственных финансов.

Фактические доходы внебюджетного фонда Департамент исполнения наказаний МВД за 2016 год составили 1,16 млн. BYN, расходы – 0,9 млн., остаток – 0,32 млн. Доходы государственного внебюджетного фонда гражданской авиации за 2016 год составили 21,3 млн. BYN, расходы – 28,4 млн., основная часть которых была направлена на приобретение воздушных судов, строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, строительство авиаремонтного завода. При этом авиационные организации в 2016 г. вернули в фонд 1,35 млн. BYN. В целом бюджет фонда исполнен с 7,1 млн. BYN дефицита, на покрытие которого используются остатки средств фонда за предыдущие годы (9,4 млн.).

БЮДЖЕТ государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) был исполнен следующим образом: фактические доходы составили 11,7 млрд. BYN (на 0,6% меньше, чем было запланировано с учетом уточнений), расходы – 11,5 млрд. В результате бюджет ФСЗН был исполнен с 207,1 млн. BYN профицита при плане 222,4 млн.

В бюджет фонда поступило 9995,2 млн. BYN обязательных страховых взносов и 95,6 млн. – взносов на профессиональное пенсионное страхование. На возмещение расходов бюджета фонда на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий, отдельных видов доплат получено из республиканского бюджета 1,42 млрд. BYN субвенций – в 2,4 раза больше, чем утверждено Законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2016 год». Большую часть расходов бюджета фонда (11,5 млрд. BYN) составила выплата пенсий – 8,85 млрд. и пособий – 2,45 млрд.

Повышение пенсионного возраста и другие мероприятия в этой сфере еще не оказали существенного влияния на ресурсы ФСЗН. Впрочем, радикальных перемен они могут не принести вообще. «Скорее всего, в 2017 г. мы тоже получим проблему по части увеличения субвенций из республиканского бюджета, потому что положительное формирование доходной части фонда обеспечивается за счет двух факторов: роста фонда заработной платы и роста количества занятых в экономике, – предупредила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, выступая перед депутатами. – Нужно обеспечить рост фонда заработной платы, а не только оптимизацию численности. Мы уже видим, что будем нуждаться в дополнительных субвенциях, чтобы обеспечить то, что запланировано на 2017 год».

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА