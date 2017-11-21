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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Кто такой супервайзер и чем он занимается

21.11.2017

Коммерческая организация планирует ввести для выполнения определенных руководящих функций долж­ность «супервайзер». Предполагается, что основной трудовой функцией будет являться оперативное руководство деятельностью сотрудников, связанной с оказанием услуг.

Возможно ли такое наименование должности?

Должность «супервайзер» не отвечает требованиям белорусского трудового права к наименованиям должностей служащих. Решение руководителя о введении такой должности в штатное расписание будет противоречить законодательству.

Несомненно, вопрос связан с развитием коммерческой деятельности, открытостью экономических отношений и неизбежным проникновением принятых в международной практике терминов и названий, в т.ч. должностей управленческого и иного персонала. Но наше нормативное регулирование таких ситуаций достаточно консервативно и требует находиться в имеющемся правовом поле.

Согласно ст. 19 ТК наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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