Кто такой супервайзер и чем он занимается

Коммерческая организация планирует ввести для выполнения определенных руководящих функций долж­ность «супервайзер». Предполагается, что основной трудовой функцией будет являться оперативное руководство деятельностью сотрудников, связанной с оказанием услуг.

Должность «супервайзер» не отвечает требованиям белорусского трудового права к наименованиям должностей служащих. Решение руководителя о введении такой должности в штатное расписание будет противоречить законодательству.

Несомненно, вопрос связан с развитием коммерческой деятельности, открытостью экономических отношений и неизбежным проникновением принятых в международной практике терминов и названий, в т.ч. должностей управленческого и иного персонала. Но наше нормативное регулирование таких ситуаций достаточно консервативно и требует находиться в имеющемся правовом поле.

Согласно ст. 19 ТК наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»