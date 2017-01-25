Кто спасет Транстихоокеанское партнерство

Выполняя свои предвыборные обещания, президент Дональд Трамп 23 января подписал указ о начале процесса выхода США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership – TPP). Этот шаг может существенно изменить расстановку экономических сил в регионе и серьезно отразится на мировой внешней торговле.

По сообщению канала «Евроньюс», во время подписания указа Д. Трамп заявил, что США продолжат торговать, но договор будет подписываться с каждой из стран напрямую. И если кто-то «будет плохо себя вести», США расторгнет и такое соглашение.

По сообщениям японского информационного агентства Jiji Press, официальный Токио все еще надеется уговорить США изменить свое решение о выходе из TPP. Но успех таких попыток на сегодня представляется маловероятным.

Соглашение о TPP, наряду с еще находящимся в процессе сложных переговоров Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерством (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) – планируемым соглашением о свободной торговле между Евросоюзом и США, считалось одним из грандиозных внешнеторговых проектов ушедшего американского президента Б. Обамы.

В отличие от американо-европейского проекта соглашение о TPP после 7 лет переговоров 4 февраля 2016 г. подписали в Окленде 12 стран, на которые приходится около 40% мирового ВВП: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США и Вьетнам. Впрочем, оно до сих пор не вступило в силу, поскольку его ратифицировал только парламент Японии.

Теперь же в связи с выходом США, на которые приходилось около 60% экономического потенциала TPP, его будущее становится весьма туманным. Однако сейчас предпринимаются попытки спасти соглашение от предстоящего краха.

Как сообщает интернет-ресурс Spiegel Online, делаются попытки найти замену выбывшему участнику. Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл уже обсудил такую возможность со своим коллегами – главами правительств Японии, Новой Зеландии и Сингапура. Главным претендентом на «вакантное» место в соглашении г-н Тенрбулл назвал Китай.

Кроме того, как напомнил министр торговли Австралии Стивен Чиобо, TPP остается открытым для других стран, в т.ч. не только Китая, но и для Индонезии и других желающих. Пока об участии в TPP стран Евразийского экономического союза или отдельно России не упоминается. Но, учитывая, что ЕАЭС уже подписал соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом и имеет значительные экономические интересы в этом регионе, не исключено, что евразийские союзники рассмотрят возможность присоединения к брошенному американцами региональному соглашению. Кроме того, появляются новые стимулы для интенсификации переговоров о создании зон свободной торговли с Сингапуром, Новой Зеландией и другими странами региона. Правда, основные выгоды от таких соглашений, скорее всего, извлечет Россия.

По иронии судьбы, TPP замышлялось как раз для того, чтобы составить противовес растущему влиянию Китая в тихоокеанском регионе. В этом соглашении особое внимание уделялось вопросам защиты интеллектуальных прав собственности, технических и экологических стандартов. Это было бы выгодно для некоторых крупных американских корпораций, однако противоречит планам нового американского президента по возвращению производства в США. Но если сейчас соглашение возродится с участием Китая, то TPP будет, скорее всего, направлено в противоположную сторону.

Автор публикации: Павел ПАНКРАТОВ, LL.M. oec.int, директор ООО «Бранд и Партнеры»