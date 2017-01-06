Налоговые органы определили, какие санкции применять в случае, если кто-либо из субъектов хозяйствования не выставит электронные счета-фактуры ( ЭСЧФ). Министерство по налогам и сборам разъяснило особенности применения ЭСЧФ в новом году письмом от 29.12.2016 № 2-1-9/02509.

1. В соответствии с п. 20 ст. 106-1 НК (в редакции, действовавшей в 2016 году), а также исходя из разъяснений МНС от 22.06.2016 № 2-1-09/1289, от 01.08.2016 № 2-1-9/01539 в случае невозможности в 2016 году выставления, направления, получения ЭСЧФ в связи с недоступностью Портала электронных счетов-фактур www.vat.gov.by (далее – Портал), недостаточностью ресурсов Портала, недоступностью и (или) отсутствием каналов связи с Порталом, включая недостаточность ширины каналов связи с Порталом, со сбоем в работе программного обеспечения (баз данных), используемого для обращения ЭСЧФ, а также в иных случаях, когда возникают отдельные недостатки, связанные с невозможностью создания ЭСЧФ по совершаемым хозяйственным операциям, плательщики при исчислении НДС и осуществлении налоговых вычетов по НДС вправе применять первичные учетные документы, направляемые контрагентам по сделкам в установленном законодательством порядке.

В случаях невозможности создания и направления на Портал ЭСЧФ в 2016 году по указанным выше причинам в установленный срок, обязательство по выставлению ЭСЧФ в последующих периодах отсутствует.

Вместе с тем, если поставщиком (передающей стороной) впоследствии направлен ЭСЧФ покупателю (получателю) по операциям, совершенным в предыдущих отчетных периодах 2016 года, то необходимость корректировки покупателем ранее принятых на основании первичных учетных документов к вычету сумм «входного» НДС не возникает.

Меры ответственности за неуплату (неполную) уплату НДС при принятии к вычету сумм «входного» налога на основании действительных первичных учетных документов без выставления ЭСЧФ не применяются за отчетные периоды с 01.07.2016 по 31.12.2016.

2. С 1 января 2017 г. Законом от 18.10.2016 № 432-З «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» уточняется механизм применения ЭСЧФ на предмет исключения норм, позволяющих применять первичные учетные документы при осуществлении налоговых вычетов по НДС.

Так, с указанной даты согласно п. 20 ст. 106-1 НК в случае невозможности выставления (направления) ЭСЧФ в связи с недоступностью Портала (в т.ч. из-за отсутствия электропитания и (или) выхода из строя оборудования (его части)), недостаточностью ресурсов Портала, недоступностью и (или) отсутствием каналов связи с Порталом, включая недостаточность ширины каналов связи с Порталом, плательщик обязан не позднее 5 рабочих дней со дня возобновления работоспособности Портала выставить (направить) ЭСЧФ в соответствии с требованиями данной статьи. Информация о периоде неработоспособности Портала будет размещаться на сайте МНС (www.nalog.gov.by) и непосредственно на Портале (www.vat.gov.by).

Это означает, что в целях осуществления расчетов по НДС и применения налоговых вычетов по указанному налогу будут применяться только ЭСЧФ, в связи с чем отсутствие данного электронного документа не позволит покупателю принять к зачету предъявленную (уплаченную при ввозе) сумму НДС.

При представлении плательщиками налоговых деклараций (расчетов) по НДС за соответствующие отчетные периоды 2017 года и выявлении в рамках камерального контроля отклонений, полученных путем сопоставления данных налоговой декларации (расчета) по НДС и сведений из ЭСЧФ и предусматривающих доплату сумм НДС, плательщику будет автоматически направляться уведомление об установленных отклонениях и необходимости внесения соответствующих исправлений в налоговую декларацию (расчет) и доплате НДС, либо представления в установленный законодательством срок в налоговый орган пояснений о причинах таких отклонений, которые будут изучены налоговым органом на предмет их обоснованности. При представлении налоговой декларации (расчета) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями и уплате НДС до законодательно установленного срока уплаты по соответствующему отчетному периоду административная ответственность по ст. 13.6 КоАП не применяется, пени не начисляются. Административная ответственность также не применяется при представлении налоговой декларации (расчета) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями и доплате НДС до составления акта камеральной проверки.

3. В соответствии со ст. 106-1 НК электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков НДС, у которых возникает объект налогообложения НДС, либо обязанность выставления (направления) ЭСЧФ в соответствии с положениями данной статьи.

ЭСЧФ создается плательщиком непосредственно на Портале либо загружается в виде файла XML-формата, подготовленного плательщиком, и является с 1 января 2017 г. источником сведений об исчисленных и (или) подлежащих вычету суммах НДС, представляемых в налоговые органы (соответствующие изменения внесены в п. 4 ст. 106-1 НК).

Таким образом, плательщики НДС обязаны выставлять (направлять) ЭСЧФ, информация из которых с 01.01.2017 является источником сведений об исчисленных и (или) подлежащих вычету суммах НДС.

За непредставление документов и иных сведений для осуществления налогового контроля либо представление недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность по ст. 13.8 КоАП.

В соответствии со ст. 9.1 ПИКоАП поводами к началу административного процесса являются заявление физического лица, сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения, иной организации либо непосредственное обнаружение признаков административного правонарушения органом, ведущим административный процесс. Основаниями для начала административного процесса являются достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного соответствующей ст. Особенной части КоАП, если при этом отсутствуют обстоятельства, исключающие административный процесс.

При непосредственном обнаружении налоговым органом признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.8 КоАП (например, отсутствие выставленного ЭСЧФ), либо при сообщении должностного лица организации либо индивидуальным предпринимателем о том, что его контрагент не выставил ЭСЧФ, что лишает покупателя права принять к вычету сумму НДС, налоговому органу необходимо определить, есть ли основания для начала административного процесса (путем опроса должностных лиц организаций либо индивидуального предпринимателя, проанализировать имеющиеся сведения в налоговом органе и др.). При наличии достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения по ст. 13.8 КоАП, начать административный процесс. При совершении административного правонарушения впервые рекомендуется применять ст. 8.2 КоАП (освобождение по малозначительности).

Санкция ст. 13.8 КоАП предусматривает наложение штрафа в размере 2 базовых величин с увеличением его на 1 базовую величину за каждые 3 календарных дня просрочки представления документов и иных сведений, но не более 30 базовых величин. При этом срок просрочки выставления (направления) ЭСЧФ исчисляется:

- с 11 числа месяца, учитывая срок выставления (направления) электронного счета–фактуры – не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (данный срок определен с 1.01.2017 г. – часть 2 п. 5 ст. 106-1 НК);

- с третьего рабочего дня, если ЭСЧФ должен быть выставлен (направлен) не позднее 2 рабочих дней соответственно с даты наступления момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав либо с даты получения сведений или оформления в установленном порядке первичных учетных документов, подтверждающих наступление момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (ч. 3 п. 5 ст. 106-1 НК);

- с шестого рабочего дня, если ЭСЧФ должен быть выставлен (направлен) не позднее 5 рабочих дней со дня возобновления работоспособности Портала (п. 20 ст. 106-1 НК).