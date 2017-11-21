Крем и мыло за счет нанимателя

Наниматель обязан обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с утвержденными законодательством нормами. А если работники приобретают их сами – компенсировать их расходы.

Согласно подп. 1.1 п. 1 постановления Минтруда и соцзащиты от 30.12.2008 № 208 «О нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами» (далее – постановление № 208) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, обеспечиваются бес­платно смывающими и обезвреживающими средствами из расчета на одного работника:

– мыло или аналогичные по действию смывающие средства – не менее 400 граммов в месяц;

– дерматологические средства – не менее 5 граммов для разового нанесения на кожные покровы.

Для целей постановления № 208 к с...

Автор публикации: Федор СТЕПАНОВ, экономист