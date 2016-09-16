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№71 (1978) от 16.09.2016

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№71 (1978) от 16.09.2016

15 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Красный остаток: списание непоступивших материалов невозможно

16.09.2016

Организация-подрядчик выполнила строительные работы в июле 2016 г.

Акт сдачи-приемки строительных и иных специальных монтажных работ и справка о стоимости выполненных работ за июль т.г. были подписаны подрядчиком и заказчиком 5 августа т.г. (формы С-2а и С-3а).

Для целей списания израсходованных за месяц материалов была составлена форма С-29 «Отчет о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами формы» (далее – форма С-29) и передана в бухгалтерию подрядчика 28 июля т.г.

Бухгалтер не смог списать одну из позиций материалов в форме С-29, т.к. по данным бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы» остатки по указанной номенклатуре на 31 июля отсутствовали, а поступление материала отражено в учете уже  в августе т.г. согласно ТТН от поставщика от 15 августа.

Вправе ли организация включить эту позицию в себестоимость выполненных строительных работ и в состав затрат, учитываемых при определении облагаемой налогом ...

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