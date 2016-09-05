Контроль на дорогах

31 августа в режиме видеоконференции состоялось совещание специалистов информационных технологий органов транспортного контроля и таможенных органов стран ЕАЭС. На нем обсуждалось совершенствование информационного взаимодействия уполномоченных органов государств – членов при проведении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе союза.

Участники совещания рассмотрели проблемы обмена данными по результатам осуществления этого контроля.

Достигнута договоренность о создании на сайтах уполномоченных органов транспортного контроля специальных интерактивных сервисов для перевозчиков. Они позволят получать информацию о наличии не закрытых этими органами уведомлений. Подобные уведомления выдаются перевозчикам при въезде на территорию ЕАЭС при выявлении каких-либо нарушений.

Принято решение инициировать разработку единых символов для обозначения регистрационного номера транспортного средства. Это необходимо, чтобы избежать ошибок при внесении информации о незакрытых уведомлениях перевозчиков.

Кроме того, представители органов транспортного контроля рассказали о текущей ситуации по внедрению новых программных продуктов информационного взаимодействия, а также модернизации уже существующих систем.