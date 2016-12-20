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№98 (205) от 23.12.2016

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22 декабря 2016 года

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Консультации

Кому быть главбухом

20.12.2016
Кому быть главбухом

Организация А реорганизована путем присоединения к организации Б. На момент реорганизации я занимала должность главного бухгалтера в А. Аналогичная должность в организации Б (главный бухгалтер – начальник финансово-бухгалтерского от­дела) занята другим сотрудником. У меня есть ребенок в возрасте до 3 лет, а потому уволить меня не имеют права. Могу ли я остаться на своей дол­жности главного бухгалтера по штат­ному расписанию А, т.е. несуществующей организации, до момента исполнения 3 лет моему ребенку с последующим сокращением, или перейти на «декретную» долж­ность заместителя главного бухгалтера или просто бухгалтера?

Правомерно ли, что меня не принимают на должность главного бухгалтера – начальника финансово-­бух­галтерского отдела, ссылаясь на то, что у моей должности другое название, хотя исполняемые функции аналогичны? Обязана ли я соглашаться на перевод?

При смене собственника имущества и (или) реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации трудовые отношения с согласия работника на условиях, предусмотренных трудовым договором, продолжаются (ч. 3 ст. 36 ТК).

Если условия, предусмотренные трудовым договором по той же профессии, занимаемой должности, не могут быть сохранены, трудовой договор может прекращаться в соответствии с п. 1 ст. 42 ТК (ч. 4 ст...

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