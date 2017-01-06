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06 января 2017 года

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ВЭД
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Компромиссный тариф

06.01.2017
Компромиссный тариф

С 1 февраля в Беларуси повышаются тарифы на транзит российской нефти через территорию республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30.12.2016 № 48 опубликовано 5 января.

Тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава повышается с 267,32 до 287,90 RUB за тонну (без учета НДС), по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – с 114,82 до 123,66 RUB, т.е. на 7,8%.

Также установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранс­нефть Дружба» и «Полоцк­транс­нефть Дружба» на тер­ритории Беларуси, в т.ч. до ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» и «Нафтан», при осуществлении расчетов в белорусских рублях и в ино­странной валюте.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 мар­та 2017 г.

Напомним, в последний раз тарифы на транспортировку рос­сийской нефти повышались 1 февраля 2016 г. В октябре белорусские власти попытались повысить их в 1,5 раза. Однако постановление МАРТ от 28.09.2016 № 30 так и не вступило в силу – оно было отменено постановлением от 7.10.2016 № 34 с 11 октября 2016 г. Ожидалось, что это решение позволит восстановить объемы поставок российской нефти. Однако в Москве не оценили такой жест. Руководство ПО «Транснефть» заявило, что требует экономического обо­снования увеличения тарифов и пригрозило обращением в Федеральную антимонополь­ную службу РФ, а также в суд.

По оценкам россиян экономически обоснованным можно считать увеличение тарифов на транзит по трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8% и «Полоцктранснефть Дружба» – на 11,76%. Белорусская сторона 27 декабря во время встречи с представителями ФАС пыталась обосновать повышение тарифов на 20,5%.

Очевидно, выбран компромиссный вариант, который вряд ли повлияет на решение вопроса о возобновлении по­ставок российской нефти в Беларусь в прежнем объеме.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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