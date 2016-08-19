Когда резидент ПВТ должен оформлять электронный счет-фактуру

Резиденты Парка высоких технологий (далее – ПВТ) пользуются рядом льгот. В частности, они освобождены от уплаты НДС. Однако в некоторых случаях это не избавляет от обязанности выставлять электронные счета-фактуры.

В соответствии с п. 22 Положения о Парке высоких технологий, утв. Декретом Президента от 22.09.2005 № 12 (далее – Положение № 12), резиденты ПВТ освобождаются от уплаты НДС по оборотам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории Республики Беларусь, в т.ч. по реализации, не относящейся к основным видам деятельности, указанным в п. 3 Положения № 12.

Тем не менее резиденты ПВТ все равно должны представлять налоговую декларацию (расчет) по НДС в налоговые органы, в которой отражаются:

обороты по реализации, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 93 НК (в качестве «освобожденных» оборотов);

обороты по реализации, в отношении которых...