Лицензирование отдельных видов деятельности относится к методам прямого воздействия на общественные отношения в сфере хозяйственной деятельности. Рассмотрим отдельные случаи, когда вопрос о необходимости наличия у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии возникает на практике.

В Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 1.09.2010 № 450 (далее – Положение № 450), приведены следующие термины с соответствующим определением:

– лицензиат – юридическое лицо Республики Беларусь, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Республике Беларусь, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, адвокат, физическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов, которые имеют специальные разрешения (лицензии) (далее – лицензии);

– лицензионные требования и условия – совокупность установленных Положением № 450 требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче и к лицензиату при осуществлении им деятельности, на которую требуется лицензия. К лицензионным требованиям и условиям не могут быть отнесены требования о соблюдении законодательства в соответствующей сфере деятельности в целом, требования законодательства, соблюдение которых является обязанностью любого субъекта хозяйствования, требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг;

– лицензирование – комплекс реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением в лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлением, возобновлением, пре­кращением их действия, аннулированием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий;

– лицензия – специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии;

– особые лицензионные требования и условия – лицензионные требования и условия, сведения о которых указываются в лицензии;

– соискатель лицензии – юридическое лицо РБ, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Беларуси, иностранное юридическое лицо и иностранная организация, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением с приложением необходимых документов для получения лицензии, или физическое лицо, ходатайствующее о предоставлении ему права занятия адвокатской деятельностью либо деятельностью, связанной с коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов.

Рассмотрим отдельные ситуации, связанные с лицензированием.

Ситуация 1. На основании заявления работнику организации оказаны транспортные услуги по перевозке автобусом. Стоимость оказанных услуг удержана с заработной платы работника.

Вправе ли организация представлять такие услуги без наличия лицензии на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта?

Нет, не вправе. В соответствии с п. 119 Положения № 450 лицензирование деятельности в области автомобильного транспорта (далее – лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций и включает составляющие работы и услуги, указанные в п. 4 приложения 1 к Положению.

Не требуется получения лицензии для выполнения:

– внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров для собственных нужд;

– международных автомобильных перевозок грузов с использованием автомобиля, предназначенного для перевозки грузов, разрешенный максимальный вес которого, включая вес прицепа (полуприцепа), не превышает 3,5 тонны (ч. 2 п. 120 Положения).

В перечень составляющих работы и услуги лицензируемой деятельности в области автомобильного транспорта входят, среди прочего, городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров (подп. 4.1 п. 4 приложения 1 к Положению № 450).

Автомобильной перевозкой для собственных нужд является автомобильная перевозка, которая носит вспомогательный характер по отношению к основным видам деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и выполняется ими для перемещения своих работников или грузов, принадлежащих им на праве собственности или на иных законных основаниях, транспортными средствами, принадлежащими им на праве собственности или на иных законных основаниях, при условии, что транспортными средствами управляют работники этих юридического лица или индивидуального предпринимателя либо сам индивидуальный предприниматель (абз. 3 ст. 1 Закона от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»).

Автомобильная перевозка для собственных нужд не предполагает получения дохода.

Перевозки, не связанные с деятельностью предприятия, в т.ч. предоставление автотранспорта работникам для их личных нужд, не относятся к перевозкам для собственных нужд, поскольку не отвечают критериям, предусмотренным Законом № 278-З, и не имеют связи с обеспечением хозяйственной деятельности организации. Иными словами, организация не имеет права предоставлять транспортные услуги по перевозке работников организации, не связанные с производственно-хозяйственной деятельностью организации, без наличия специального разрешения (лицензии) на право осуществления транспортной деятельности.

Ситуация 2. Организацией приобретен мостовой кран грузоподъемностью 8 т, смонтированный в цеху. Управление краном производится с пола посредством кнопочного аппарата, подключенного к крану.

Требуется ли специальное разрешение (лицензия) на использование такого крана?

В перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, определенный в приложении 1 к Положению № 450, входит деятельность в области промышленной безопасности, составляющими работами, услугами которой является в т.ч. эксплуатация опасных производственных объектов и (или) аттракционов, подконтрольных Департаменту по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (подп. 6.2.1 п. 6 приложения 1).

В соответствии со ст. 1 Закона от 5.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности» (далее – Закон № 354-З) к опасным производственным объектам относятся объекты, указанные в перечне опасных объектов согласно приложению 1 к Закону № 354-З (далее – приложение). Здесь к опасным объектам относятся здания, цеха, участки, площадки, на которых экс­плуатируются грузоподъемные краны мостового типа грузоподъемностью 20 тонн и более (п. 9 табл. 2 прил. 1 к Закону № 354-З). Такие объекты относятся к опасным производственным объектам средней опасности (объект 3 типа опасности) (ст. 4 Закона № 354-З).

Согласно п. 330 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. постановлением МЧС от 28.06.2012 № 37 (далее – Правила № 37), регистрации в Госпромнадзоре до пуска в работу подлежат краны всех типов, перечисленные в данном пункте Правил, за исключением указанных в п. 331 Правил № 37.

Краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта, а также управляемые дистанционно по радиоканалу или однопроводной линии связи, регистрации в Госпромнадзоре не подлежат (п. 331 Правил № 37).

В рассматриваемом случае грузоподъемность мостового крана, смонтированного в цеху, менее 20 т. Соответственно, цех не подлежит отнесению к опасным производственным объектам (п. 9 табл. 2 приложения 1 к Закону № 354-З). Такой кран не относится также и к потенциально опасным объектам в области промышленной безопасности, т.к. его грузоподъемность менее 10 т (приложение 2 к Закону № 354-З). Кран, управляемый посредством подвешенного на нем кнопочного аппарата, не подлежит регистрации в Госпромнадзоре (п. 331 Правил № 37).

Таким образом, для эксплуатации мостового крана в данном случае лицензия не требуется.

Ситуация 3. В административном здании организации имеется актовый зал для проведения совещаний, собраний вместимостью, по проекту, 800 человек.

Обязана ли организация для эксплуатации указанного помещения иметь лицензию на осуществление деятельности по обеспечению пожарной безопасности?

Нет, не обязана.

В соответствии с п. 174 Положения № 450 лицензирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям и включает составляющие работы и услуги, указанные в п. 10 приложения 1 к Положению № 450.

В перечне работ, услуг, составляющих лицензионную деятельность в области пожарной безопасности, работы, услуги по эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств и объектов с массовым пребыванием людей отсутствует.

Следует отметить, что до 1 марта 2016 г. эксплуатация указанных помещений входила в перечень работ, услуг, подлежащих лицензированию, но с 1.03.2016 г. на основании Указа от 26.11.2015 № 475 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» из перечня работ, услуг, подлежащих лицензированию, была исключена.

Таким образом, с 1.03.2016 г. на работы, услуги по эксплуатации помещений с массовым пребыванием людей, независимо от численности, наличия специального разрешения (лицензии) не требуется.

Ситуация 4. В штатном расписании организации, не имеющей лицензии на право осуществления охранной деятельности, есть должность сторожа.

Имеет ли сторож право проверять на объектах организации у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также дающие право на вход (выход), въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты?

Нет, не имеет.

В соответствии с п. 378 Положения № 450 лицензирование охранной деятельности осуществляется Министерством внутренних дел. При этом в состав лицензируемой деятельности входит в т.ч. охрана юридическим лицом принадлежащих ему объектов (имущества) (п. 379, подп. 31.1 п. 31 приложения 1 к Положению № 450).

Вместе с тем согласно абз. 1 ч. 3 п. 380 Положения № 450 лицензия на охранную деятельность не требуется для осуществления охраны юридическим лицом принадлежащих ему объектов (имущества) при условии реализации в рамках такой деятельности работниками охраны этих юридических лиц исключительно прав и обязанностей, предусмотренных в абз. 5 и 6 ч. 1 ст. 15, абз. 2, 4, 6, 8 и 9 ст. 16 Закона от 8.11.2006 № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон № 175-З).

Право проверки на охраняемых объектах у лиц документов, удостоверяющих их личность, а также документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты (с охраняемых объектов), согласно абз. 2 ч. 1 ст. 15 Закона № 175-З представлено работникам военизированной охраны.

В перечне, установленном абз. 1 ч. 3 п. 380 Положения № 450, позволяющим осуществлять охранную деятельность без наличия лицензии, данное право отсутствует.

Таким образом, сторож организации не вправе требовать на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты (с охраняемых объектов).

Ситуация 5. Организация, расположенная в г. Минске, имеет лицензию на право осуществления ветеринарной деятельности (оптовая и розничная реализация ветеринарных препаратов). Приказом руководителя организации создан филиал в Минском районе.

Вправе ли лицензирующий орган при внесении изменений в лицензию в связи с созданием филиала провести оценку соответствия его возможностей лицензионным требованиям и условиям, установленным для ветеринарной деятельности?

Да, вправе.

В соответствии с п. 2 ст. 51 ГК филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в т.ч. функции представительства. Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Филиалы должны быть указаны в уставе создавшего их юридического лица (ч.ч. 1 и 4 п. 3 ст. 51 ГК).

Лицензия выдается по форме согласно приложению 2 к Положению № 450 и содержит в т.ч. сведения о представительстве иностранной организации, об обособленных подразделениях, в т.ч. филиалах (наименование и местонахождение), с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг, если они определены Положением № 450, для каждого обособленного подразделения (абз. 9 п. 41 Положения № 450).

При создании филиала юридическое лицо обязано в течение одного месяца с момента его создания внести из­менения в лицензию (абз. 5 ч. 1 п. 66 Положения № 450).

В случаях, предусмотренных Положением № 450, лицензирующий орган либо уполномоченные этим лицензирующим органом его структурные подразделения, территориальные органы, подчиненные организации вправе провести оценку соответствия воз­можностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, установленным для лицензируемого вида деятельности, а также для работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, указанных соискателем лицензии в заявлении о выдаче лицензии (осуществляемых лицензиатом) (п. 30 Положения № 450).

Порядок проведения оценки определяется Положением № 450, нормативными правовыми актами Совмина, а также лицензирующих органов (п. 31 Положения № 450).

В соответствии с п. 117 Положения № 450 до принятия решения по вопросам лицензирования Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ вправе провести оценку соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям.

Порядок проведения оценки соответствия при осуществлении ветеринарной деятельности предусмотрен Инструкцией о порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, установленным для ветеринарной деятельности, а также для работ и (или) услуг, составляющих ветеринарную деятельность, утв. постановлением Минсельхозпрода от 21.12.2010 № 94 (далее – Инструкция № 94).

Таким образом, лицензирующий орган вправе на основании п.п. 1, 30, 117 Положения № 450 и Инструкции № 94 провести оценку соответствия возможностей филиала лицензионным требованиям и условиям, установленным для ветеринарной деятельности.

Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист