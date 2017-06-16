Классификация основных средств

Неправильное отнесение основного средства к определенной группе, подгруппе, позиции может повлечь за собой ошибки в определении их нормативных сроков службы и/или сроков полезного использования, неправильное начисление амортизации, ошибки в переоценке и в конечном итоге – искажение финансовых результатов. Рассмотрим примеры выбора классификации отдельных объектов основных средств и определения их сроков полезного использования.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы, имеющие материально-вещественную форму при одновременном выполнении условий признания, определенных в ч. 1 п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26).

Исходя из ч. 1 п. 17 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утв. постановлением Минэкономики, Минфина и Минстройархитектуры от 27.02.2009 № 37/18/6 (далее – Инструкция № 37/18/6), вне зависимости от использования (неиспользования) объектов основных средств в предпринимательской деятельности организацией их нормативный срок службы опред...