Казна готовится принимать налог на Google

Для Беларуси это новый механизм, но мы стараемся не отставать от партнеров по ЕАЭС, в частности, от России, где он действует с 2017 г., а также от Евросоюза, внедрившего его еще в 2015 г., сообщила замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая. Сейчас МНС вместе Национальным центром электронных услуг заканчивает создание личного кабинета плательщика, который с 1 декабря должен заработать в тестовом режиме. Пока неизвестно, кто испытает его на себе первым. Предполагается, что это будет кто-то из корпораций, имеющих в рес­публике свои представительства. Интерес уже проявил Uber, с которым МНС не так давно «нашло общий язык» в вопросах уплаты налогов в Беларуси.

При введении налога на циф­ровые услуги Беларусь постаралась максимально учесть рос­сийский и европейский опыт, не изобретая ничего нового, отметила начальник уп­равления международного налогового сотрудничества МНС Алла Сундукова. На портале МНС будет единое окно, есть перечень услуг, выручка от которых облагается НДС, форма заявления о постановке на учет. Самое важное в нем – номер телефона лица, с которым будет коммутировать белорусская на­логовая служ­ба. На этот номер поступит цифровой код.

Работать с нерезидентами по уплате НДС с электронных ус­луг будет только столичная ин­спекция МНС. Здесь создается особое подразделение, уко­м­плектованное специалистами, владеющими английским языком. Через личный кабинет, функционирующий на русском и английском языках, будут присваиваться учетный номер плательщика, приниматься налоговые декларации, уплачиваться налог, даваться ответы на вопросы и уведомления. Для постановки на налоговый учет отводится 15 дней и еще 3 дня – на выдачу облачной цифровой подписи. Но в МНС надеются уложиться в более короткие сроки, сообщила А. Сундукова аудиторам, готовящимся оказывать услуги ино­странным компаниям.

Особая роль в новом механизме отводится облачной циф­ровой подписи, отметила Э. Селицкая. Этот инструмент вме­сто применяющейся в рес­публике ЭЦП должен облегчить и упростить регистрацию компаний-нерезидентов. У них будет по 2 «личных кабинета»: на порталах МНС и Национального центра электронных услуг. Чтобы заплатить НДС за I квартал 2018 г., стать на налоговый учет придется до 31 мар­та, но налоговики готовы «принимать клиентов» уже в пер­вый рабочий день нового года – 2 января.

Форма налоговой декларации тоже максимально упрощена. Главное в ней – сумма налога без разбивок по видам услуг. В год будут подаваться всего 4 декларации, поквартально без нарастающего итога, а налог можно уплатить в белорусских или российских рублях, долларах или евро. Подавать «пустые» декларации не придется: налог уплачивается за тот квартал, в котором возник объект налогообложения. Все процедуры, связанные с постановкой на налоговый учет и декларированием, для нерезидентов будут бесплатными. От такого «бонуса» не отказались бы и отечественные предприятия и ИП, которым приходится оплачивать под­ключение к электронному дек­ларированию и внедрение элек­тронных счетов-фактур.

Пока в России неизвестны случаи нарушений со стороны иностранных компаний при уплате НДС. А. Сундукова полагает, что солидным корпорациям с многомиллиардными оборотами слишком важна репутация, чтобы мелочиться на уклонения в подобных случаях. Впрочем, мировой опыт показывает, что именно цифровые гиганты в последние годы регулярно фигурируют в громких налоговых скандалах и разоблачениях вроде «панамских» или «райских» документов. А потому вопросам борьбы с уклонением от уплаты налогов, прежде всего в IT-секторе, регуляторы ЕС и ОЭСР уделяют теперь особое внимание.

Наши налоговики полагают, что НДС с цифровых услуг будет уплачиваться добровольно. А потому задача привлечения к административной ответственности пока не ставится, тем более что сделать это достаточно сложно. Разумеется, если обнаружится уклонение, компании направят уведомление. Остается надеяться, что высокий уровень автоматизации, в т.ч. налогового учета, облегчит иностранным компаниям уплату налога, тем более что НДС взимается в 170 странах. Обнадеживает и пример России, где около 140 зарубежных корпораций зарегистрировались в качестве плательщиков НДС. Правда, масштаб российского рынка цифровых услуг для физических лиц куда больше нашего, и компании готовы платить за легальное пребывание на нем. Но будем надеяться, что нас они тоже не проигнорируют.

В МНС еще не готовы оценить сумму будущих поступлений. Пока ставится задача-минимум: начать работу с зарубежными компаниями. Если рынок электронных услуг будет расти, то и поступления в бюд­жет окажутся весомыми. Э. Селицкая надеется, что этому процессу не помешают льготы, которые могут получить резиденты ПВТ, а ими при желании могут стать дочерние компании иностранных поставщиков цифровых услуг. Если даже бюджет из-за таких льгот потеряет, то «недостачу» ком­пенсирует приток валюты в страну. Возможно, эти предположения оправдаются. Впрочем, конф­ликт Еврокомиссии с Apple и другими цифровыми гигантами из-за налогов в 2013–2016 гг. показывает, что отток капитала в «налоговые гавани» вернуть весьма не­просто.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 11.12.2017