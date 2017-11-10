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Казна готовится принимать налог на Google
Мы старались создать максимально простые условия для выполнения налоговых обязательств – таков основной посыл практического семинара «НДС по электронным услугам иностранных организаций с 1 января 2018 года», на котором представители МНС оценили степень готовности к введению налога на Google.
Для Беларуси это новый механизм, но мы стараемся не отставать от партнеров по ЕАЭС, в частности, от России, где он действует с 2017 г., а также от Евросоюза, внедрившего его еще в 2015 г., сообщила замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая. Сейчас МНС вместе Национальным центром электронных услуг заканчивает создание личного кабинета плательщика, который с 1 декабря должен заработать в тестовом режиме. Пока неизвестно, кто испытает его на себе первым. Предполагается, что это будет кто-то из корпораций, имеющих в республике свои представительства. Интерес уже проявил Uber, с которым МНС не так давно «нашло общий язык» в вопросах уплаты налогов в Беларуси.
При введении налога на цифровые услуги Беларусь постаралась максимально учесть российский и европейский опыт, не изобретая ничего нового, отметила начальник управления международного налогового сотрудничества МНС Алла Сундукова. На портале МНС будет единое окно, есть перечень услуг, выручка от которых облагается НДС, форма заявления о постановке на учет. Самое важное в нем – номер телефона лица, с которым будет коммутировать белорусская налоговая служба. На этот номер поступит цифровой код.
Работать с нерезидентами по уплате НДС с электронных услуг будет только столичная инспекция МНС. Здесь создается особое подразделение, укомплектованное специалистами, владеющими английским языком. Через личный кабинет, функционирующий на русском и английском языках, будут присваиваться учетный номер плательщика, приниматься налоговые декларации, уплачиваться налог, даваться ответы на вопросы и уведомления. Для постановки на налоговый учет отводится 15 дней и еще 3 дня – на выдачу облачной цифровой подписи. Но в МНС надеются уложиться в более короткие сроки, сообщила А. Сундукова аудиторам, готовящимся оказывать услуги иностранным компаниям.
Особая роль в новом механизме отводится облачной цифровой подписи, отметила Э. Селицкая. Этот инструмент вместо применяющейся в республике ЭЦП должен облегчить и упростить регистрацию компаний-нерезидентов. У них будет по 2 «личных кабинета»: на порталах МНС и Национального центра электронных услуг. Чтобы заплатить НДС за I квартал 2018 г., стать на налоговый учет придется до 31 марта, но налоговики готовы «принимать клиентов» уже в первый рабочий день нового года – 2 января.
Форма налоговой декларации тоже максимально упрощена. Главное в ней – сумма налога без разбивок по видам услуг. В год будут подаваться всего 4 декларации, поквартально без нарастающего итога, а налог можно уплатить в белорусских или российских рублях, долларах или евро. Подавать «пустые» декларации не придется: налог уплачивается за тот квартал, в котором возник объект налогообложения. Все процедуры, связанные с постановкой на налоговый учет и декларированием, для нерезидентов будут бесплатными. От такого «бонуса» не отказались бы и отечественные предприятия и ИП, которым приходится оплачивать подключение к электронному декларированию и внедрение электронных счетов-фактур.
Пока в России неизвестны случаи нарушений со стороны иностранных компаний при уплате НДС. А. Сундукова полагает, что солидным корпорациям с многомиллиардными оборотами слишком важна репутация, чтобы мелочиться на уклонения в подобных случаях. Впрочем, мировой опыт показывает, что именно цифровые гиганты в последние годы регулярно фигурируют в громких налоговых скандалах и разоблачениях вроде «панамских» или «райских» документов. А потому вопросам борьбы с уклонением от уплаты налогов, прежде всего в IT-секторе, регуляторы ЕС и ОЭСР уделяют теперь особое внимание.
Наши налоговики полагают, что НДС с цифровых услуг будет уплачиваться добровольно. А потому задача привлечения к административной ответственности пока не ставится, тем более что сделать это достаточно сложно. Разумеется, если обнаружится уклонение, компании направят уведомление. Остается надеяться, что высокий уровень автоматизации, в т.ч. налогового учета, облегчит иностранным компаниям уплату налога, тем более что НДС взимается в 170 странах. Обнадеживает и пример России, где около 140 зарубежных корпораций зарегистрировались в качестве плательщиков НДС. Правда, масштаб российского рынка цифровых услуг для физических лиц куда больше нашего, и компании готовы платить за легальное пребывание на нем. Но будем надеяться, что нас они тоже не проигнорируют.
В МНС еще не готовы оценить сумму будущих поступлений. Пока ставится задача-минимум: начать работу с зарубежными компаниями. Если рынок электронных услуг будет расти, то и поступления в бюджет окажутся весомыми. Э. Селицкая надеется, что этому процессу не помешают льготы, которые могут получить резиденты ПВТ, а ими при желании могут стать дочерние компании иностранных поставщиков цифровых услуг. Если даже бюджет из-за таких льгот потеряет, то «недостачу» компенсирует приток валюты в страну. Возможно, эти предположения оправдаются. Впрочем, конфликт Еврокомиссии с Apple и другими цифровыми гигантами из-за налогов в 2013–2016 гг. показывает, что отток капитала в «налоговые гавани» вернуть весьма непросто.
Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА
Статья доступна для бесплатного просмотра до: 11.12.2017