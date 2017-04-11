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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Категория в штатном расписании

11.04.2017

Работница А, работающая на должности экономиста I категории, находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Имеет ли право наниматель принять на время отпуска работницы А на ее должность работницу Б, имеющую 2 категорию экономиста, или на данную должность может быть принят только экономист I категории?

В данном случае на должность может быть принят только экономист I категории, поскольку в штатном расписании нанимателя предусмотрена штатная единица экономиста I категории, занятая работницей А. При этом данная штатная единица не может быть заменена на штатную единицу экономиста 2 категории путем внесения изменений в штатное расписание, поскольку согласно ст. 183 ТК за работницей А на время социального отпуска сохраняется прежняя работа. Поэтому трудовой договор на время выполнения обязанносте...

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