Капремонт кровли в бухучете

На предприятии были выполнены строительные работы по полной замене покрытия крыши механического цеха из асбестоцементных листов на аналогичное покрытие с полной заменой обрешетки, а также работы по огнезащите и антисептированию деревянных конструкций несущей части крыши. Работы выполнены силами подрядной организации на основании проектной документации.

Услуги по разработке проектно-сметной документации составили 432 BYN (в т.ч. НДС – 72 BYN); строительно-монтажные работы – 1500 BYN (в т.ч. НДС – 250 BYN). В результате ремонта демонтированная обрешетка как древесные отходы была оприходована на счете 10 «Материалы» в сумме 2 BYN.

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