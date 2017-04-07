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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Капремонт кровли в бухучете

07.04.2017

На предприятии были выполнены строительные работы по полной замене покрытия крыши механического цеха из асбестоцементных листов на аналогичное покрытие с полной заменой обрешетки, а также работы по огнезащите и антисептированию деревянных конструкций несущей части крыши. Работы выполнены силами подрядной организации на основании проектной документации.

Услуги по разработке проектно-сметной документации составили 432 BYN (в т.ч. НДС – 72 BYN); строительно-монтажные работы – 1500 BYN (в т.ч. НДС – 250 BYN). В результате ремонта демонтированная обрешетка как древесные отходы была оприходована на счете 10 «Материалы» в сумме 2 BYN.

К какому виду работ следует отнести работы по замене кровли и как отразить их выполнение в бухгалтерском учете?

Работы по замене крыши относятся к капительному ремонту.

Крыша представляет собой верхнюю ограждающую конструкцию капитального строения (здания, сооружения), состоящую из несущей части и кровли (Инструкция об основаниях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а...

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