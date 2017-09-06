Как заставить международные технологические компании платить налоги

Ирландские власти не намерены требовать от Apple недоплаченных, по мнению Еврокомиссии, 13 млрд. евро, поскольку корпорация не нарушила законодательство, а Ирландия не является «мировым сборщиком налогов для всех остальных», заявил министр финансов страны Майкл Нунан. Но другие государства ЕС не оставляют попыток заставить международные интернет-корпорации платить налоги в полном объеме.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и Германия планируют разработать новое предложение о налогообложении интернет-гигантов с тем, чтобы заставить их вносить «справедливый вклад» в бюджет каждой страны, где они зарабатывают деньги. Ожидается, что планы по налогообложению международных технологических компаний, включая Google, Apple, Facebook и Amazon, будут представлены на ближайшей встрече министров финансов, которая состоится в Таллине в середине сентября.

Ле Мэр упомянул, что страны предполагают взять доходы таких корпораций в качестве ориентира для определения уровня налогов, которые те должны платить в каждой из стран, где извлекаются эти доходы. Аналогичное предложение уже вносилось на уровне ЕС, однако особого развития оно пока не получило.

Возможно, такое решение принято в связи с неудачной попыткой взыскать с корпорации Google налоги на сумму более 1 млрд. евро. Парижский административный суд постановил, что Google Ireland Limited не должна платить корпоративные налоги и НДС за 2005–2010 годы, потому что не являлась в эти годы резидентом Франции.

Причиной конфликта стало использование упомянутыми компаниями схем, основанных на соглашениях с правительством Ирландии о предоставлении налоговых преимуществ. Например, ставка корпоративного налога для Apple была снижена до 1,9%, тогда как стандартная ставка в Ирландии – 12,5% – и так является самой низкой в Европе.

Напомним, в мае 2016 г. французские правоохранительные органы провели обыски в парижском офисе Google. В операции по расследованию возможного уклонения от уплаты налогов и отмывания средств участвовали около 100 сотрудников налоговой службы и прокуратуры. Однако их усилия пропали даром: парижский суд счел, что у компании нет постоянного представительства во Франции, а потому она не была обязана декларировать свои доходы в стране и ничего не должна французской казне.

С 1 января 2018 г. в Беларуси вступают в силу нормы, обязывающие зарубежные компании платить НДС в нашей стране при оказании услуг через Интернет. В России аналогичный «налог на Google» появился раньше – с начала текущего года. Однако не исключено, что в случае принятия новой редакции декрета о льготах для Парка высоких технологий, у международных корпораций появится возможность обходить этот налог. При этом могут применяться схемы, аналогичные тем, которые использовались в Ирландии.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ