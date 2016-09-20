Как привлечь деньги в акционерный капитал

Представители Нацбанка, Минэкономики, Минфина, Национального агентства инвестиций и приватизации, ЕБРР, Белорусской валютно-фондовой биржи, участвовавшие в заседании, признают, что финансовый рынок Беларуси в его нынешнем состоянии не может считаться полноценным и эффективным. Практически все заимствования субъектами хозяйствования осуществляются через банки. Падение объемов выручки не позволяет своевременно исполнять свои обязательства и наращивать собственные источники. Это приводит к росту закредитованности предприятий, что, в свою очередь, негативно влияет на финансовую стабильность и экономический рост, сказывается на эффективности функционирования национальной экономики.

Субъекты реального сектора, столкнувшиеся с проблемой обслуживания банковских кредитов, не могут использовать альтернативные источники финансирования без реструктуризации имеющихся долгов. По мнению участников Консультативного совета, эффективным инструментом по стабилизации финансового положения в такой ситуации могло бы стать привлечение средств на рынке акционерного капитала. Однако почему-то сами предприятия не проявляют «должной активности в этом направлении». Такая «слабая восприимчивость субъектов реального сектора к инвестициям и финансовым инновациям ведет к снижению конкурентоспособности национальной экономики в целом», говорится в пресс-релизе Нацбанка. В результате происходит ухудшение финансово-экономических показателей работы предприятий с последующим падением реальных доходов населения и сбережений.

Для преодоления этих проблем необходимо принятие комплекса мер, направленных на заметное «оживление» рынка акционерного капитала как с точки зрения увеличения объемных показателей, так и в части проведения институциональных преобразований. Правительством и Нацбанком уже ведется разработка ряда соответствующих правовых инициатив.

Вероятно, к их числу можно отнести новый Закон «О ценных бумагах», ряд постановлений правительства и инструкций Минфина, рекомендации Минэкономики и Госкомимущества по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства и т.п. Но, к сожалению, они пока не побудили руководителей предприятий активно заниматься эмиссией акций и облигаций, предлагая местным и зарубежным инвесторам вложить в них свои деньги. С одной стороны, действительно, тормозом служит привычка обходиться кредитами, несмотря на высокие проценты и залоговые трудности. Но с другой – руководители предприятий в основном представляют и сложности, связанные с выходом на фондовый рынок. Ведь инвестиции в акционерный капитал тоже не дармовые. Инвесторы рассчитывают на дивидендную и курсовую доходность, а потому будут ожидать прибыль, которую можно направить на дивиденды, рост стоимости компании, контролировать и оценивать действия менеджеров, привлекать их к ответственности, если ожидания не оправдаются. Отчитываться перед строгим владельцем контрольного пакета и настырной толпой акционеров может быть не проще, чем перед министерством и облисполкомом.

Поэтому внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и совершенствование системы корпоративного управления сами по себе не повысят восприимчивость субъектов хозяйствования к использованию альтернативных форм привлечения финансирования. Конечно, отчетность по МСФО, свой корпоративный кодекс и другие меры позволят отечественным предприятиям стать более понятными инвесторам с точки зрения всех управленческих процедур и решений. Поможет расширению финансового инструментария и развитие инвестиционного банкинга. Но для повышения инвестиционной привлекательности белорусских предприятий потребуется еще ряд шагов, среди которых главное – защита прав собственности, макроэкономическая и правовая стабильность. Например, необходимо расширить права акционеров требовать выкупа акций, предусмотреть налоговые льготы по дивидендам, обеспечить достоверность финансовой отчетности и ответственность за ее искажение и т.п. Принимая решение о вложениях в акции, граждане должны быть уверены, что их деньги не пропадут, а приумножатся. Если же риск потери превышает доходность, то все планы властей по развитию акционерного капитала останутся на бумаге.

Однако на заседании КС успели уделить внимание только вопросам повышения уровня защищенности интересов кредиторов. Определенные шаги в этой области уже сделаны. Так, с 1 сентября 2016 г. в республике начал работу реестр движимого имущества, обремененного залогом. Вместе с тем значительный круг вопросов еще требует правового решения. Кроме того, по мнению членов Консультативного совета, одним из важных аспектов защиты интересов кредиторов является создание условий для активного участия отечественных банков и зарубежных кредиторов в проектном финансировании и реструктуризации предприятий. Это должно дать импульс для более активного создания на белорусском рынке новых небанковских финансово-кредитных институтов, в т.ч. фондов прямых инвестиций, осуществляющих венчурное финансирование.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ