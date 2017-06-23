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Как пожаловаться на судебного исполнителя
Рассмотрим возможности защиты прав, нарушенных незаконными действиями (бездействием) судебного исполнителя, работника или руководителя органа принудительного исполнения (далее – ОПИ) в соответствии с нормами нового законодательства в сфере исполнительного производства.
Кто и куда жалуется
Постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, а также постановления, действия (бездействие) руководителя ОПИ, за исключением Главного судебного исполнителя РБ, связанные с непосредственным исполнением исполнительных документов, могут быть обжалованы (опротестованы) сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и законные интересы нарушены при исполнении исполнительного документа, прокурором в порядке подчиненности соответственно руководителю ОПИ, вышестоящему руководителю ОПИ, а в случае несогласия с их решением – в суд (ст. 124 Закона от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве», далее – Закон № 439-З).
Прокурор име...
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