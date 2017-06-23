Как пожаловаться на судебного исполнителя

Рассмотрим возможности защиты прав, нарушенных незаконными действиями (бездействием) судебного исполнителя, работника или руководителя органа принудительного исполнения (далее – ОПИ) в соответствии с нормами нового законодательства в сфере исполнительного производства.

Кто и куда жалуется

Постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, а также постановления, действия (без­действие) руководителя ОПИ, за исключением Главного судебного исполнителя РБ, связанные с непосредственным исполнением исполнительных документов, могут быть обжалованы (опротестованы) сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и законные интересы нарушены при исполнении исполнительного документа, прокурором в порядке подчиненности соответственно руководителю ОПИ, вышестоящему руководителю ОПИ, а в случае несогласия с их решением – в суд (ст. 124 Закона от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве», далее – Закон № 439-З).

Прокурор име...