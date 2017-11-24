Как изменить должностную инструкцию

В соответствии со ст. 19 ТК трудовой договор должен обязательно содержать сведения о трудовой функции (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией).

В Примерной форме контракта нанимателя с работником, утв. постановлением Совмина от 2.08.1999 № 1180, предусмотрена обязанность работника добросовестно выполнять работу со­гласно перечисленным должностным обязанностям или прилагаемой долж­ностной инструкции (подп. 3.1 п. 3). Аналогичные нормы предусмотрены подп. 8.1 п. 8 Примерной формы трудового договора, утв. постановлением Минтруда...