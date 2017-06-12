Как и кто платит за коммунальные услуги в съемной квартире

Каждому человеку, желающему выгодно снять квартиру в городе Минск , важно заранее знать, лягут ли на него выплаты за коммунальные услуги, поскольку в последние годы их размер постоянно растет. Решение этого вопроса всецело зависит от условий договора, подписанного с владельцем квартиры.

Вариации его могут быть таковы:

· Все коммунальные платежи платит владелец квартиры. В таком случае их стоимость, как правило, включают в размер арендной платы.

· Выплата всех платежей ложится на плечи квартиросъёмщика. В таком случае на него могут быть оформлены для удобства даже лицевые счета.

· Квартиросъемщик оплачивает лишь часть счетов, к примеру, только квитанции за свет, воду, а также интернет-связь. Другие платежки он передает владельцу квартиры. Такие условия аренды чаще всего предлагают владельцы квартир, размещающие свои объявления на Домовита или других похожих порталах.

Каждый из представленных вариантов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Давайте рассмотрим их подробнее.

Когда платить лучше пополам

Такой вариант подойдет тем арендаторам, которые желают снять бюджетное жилье сроком до года. Такой подход позволит снизить финансовую нагрузку на квартиросъёмщика и позволит ему в то же время контролировать расход таких ресурсов, как электричество или вода, потребление которых он может сам регулировать. Для многих желающих снять жилье такой вариант является идеальным.

В каком случае лучше платить самостоятельно

Этот вариант наиболее подойдет тем, кто решил снять жилье на длительный срок - от года и более. Это спасет арендатора от проблем с отключением коммунальных услуг из-за долгов и просрочек по платежам. Кроме того, он позволяет квартиросъемщику регулировать потребление некоторых услуг - воды, газа, света - с учетом своего бюджета, что для многих семей выгодно.

Однако тем арендаторам, которые выбирают для себя именно такой вариант, нужно изначально уточнить, были ли у владельца жилья какие-либо долги перед ЖЭСом. Если такие долги есть, не исключено, что вам придется погашать их за свой счет, чтобы избежать отключения тех или иных услуг.

Когда оплату коммунальных лучше доверить владельцу квартиры

Такой вариант наиболее подойдет тем, кто хочет арендовать квартиру на короткий срок - не более 6-ти месяцев. За этот период тарифы на коммунальные услуги вряд ли поднимутся, а значит, стоимость аренды также пересматриваться не будет. Минус такого варианта в том, что владелец квартиры может отказаться оплачивать коммунальные услуги по тем или иным причинам. Если это случится, квартиросъёмщику придется либо доплачивать за необходимые ему услуги, либо же требовать в судебном порядке, чтобы владелец жилья оплатил их в полном объеме и обеспечил их подключение в дальнейшем.

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