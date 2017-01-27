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№7 (2014) от 27.01.2017

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№7 (2014) от 27.01.2017

27 января 2017 года

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Консультации

Как доказать убытки

27.01.2017
Как доказать убытки

Возмещение убытков является одной из форм гражданско-правовой ответственности, так же как и взыскание неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общее правило о возмещении убытков установлено в ст. 14 ГК, которая является правовой основой для всех иных норм ГК о возмещении убытков и для применения данной формы ответственности на практике.

Значение возмещения убытков как формы гражданско-правовой ответственности определяется содержанием отдельных норм ГК, в которых установлено, что в случае нарушения своих прав и законных интересов пострадавшее лицо вправе требовать возмещения убытков (п. 4 ст. 153 ГК, п. 5 ст. 523 ГК, п. 2 ст. 533 ГК).

Согласно ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. При этом различают 2 вида убытков (п. 2 ст. 14 ГК):

реальный ущерб расходы, которые лицо, чье право было нарушено, произвело или дол­ж­но будет произвести для восстановления на...

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