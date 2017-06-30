Консультации
Как бороться со злоупотреблением процессуальными правами
В соответствии с действующим законодательством в споре между собой стороны обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности. При этом каждый участник судопроизводства в суде, рассматривающем экономические дела, признается добросовестным, пока не доказано обратное.
Добросовестное осуществление субъектами экономического спора процессуальных прав предполагает такое их использование, которое направлено на достижение допустимой в соответствии с законом процессуальной цели предусмотренными законом процессуальными средствами. Понятие добросовестного пользования правами включает четкость процессуального поведения сторон и лояльность их по отношению к остальным лицам, участвующим в деле.
Общие права и обязанности сторон установлены в ст. 55 ХПК. Кроме того, права и обязанности могут содержаться и в иных нормах ХПК. Например, в ч. 1 ст. 166 закреплена обязанность ответчика представить отзыв на исковое заявление.
Нередко стороны используют свои проце...
Автор публикации: Олег БАНДЫК, юрист