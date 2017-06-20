Как бизнес уживается с коррупцией

Большинство белорусских предпринимателей не видят существенных изменений в сфере коррупции в нашей стране. Они признают наличие такого явления, но лишь половина ощущает ее опасность для себя лично и общества в целом. Такие оценки были получены в ходе традиционного опроса, проведенного лабораторией аксиометрических исследований НОВАК для Исследовательского центра ИПМ в апреле–мае 2017 г. среди собственников и менеджеров 404 малых и средних частных предприятий.

Изменение к лучшему в ситуации с коррупцией в Беларуси видят 21,8% участников опроса, к худшему – 11,6%. Никаких перемен не ощущают почти 2/3 респондентов.

За год белорусские бизнесмены несколько больше определились с мнением о коррупции в республике. Удельный вес респондентов, уверяющих, что ее в Беларуси нет, вырос с 21,7%, в прошлогоднем опросе до 34,8%, а тех, кто уверен в ее широком распространении, – с 9,2% до 30,7%. Наличие теневого оборота считают повсеместно распространенным 24,4% (год назад – 21%), взяток – 31,5% (21,1%), «откатов» при получении госзаказов – 31,1% (19,8%). Доля тех, кто считает факты коррупции и ее основных проявлений редкими, заметно сократилась. При этом если в прошлом опросе основными инициаторами коррупции назвали гос­служащих 24,9% рес­пондентов, то сейчас – 18,5%, доля тех, кто считает инициаторами бизнесменов, выросла с 7,6 до 11,7%, а тех и других – с 22,5 до 31,5%.

Опасность коррупции очевидна лишь для половины участников опроса. Так, помеху в коррупции для развития внутреннего рынка товаров отечественных производителей видят 44,2% респондентов, привлечению иностранных инвестиций – 41,8%, росту и развитию частного бизнеса – 55,6%, повышению эффективности государственного управления – 46,7%, росту уровня благосостояния граждан – 42%, разрешению хозяйственных споров в судах – 42,4%. Но почти 1/5 коррупция в данных сферах не мешает. 32,1% респондентов уверены, что случаи коррупции существенно удорожают итоговый продукт, но 39,2% такой связи не видят.

«Чемпионом» по частоте случаев коррупции, по мнению участников опроса, являются госзаказы и участие в тендерах, причем эта сфера «улучшила» свой результат: 52,1% высших оценок против 50,1% год назад. Далее идут санитарный и пожарный надзор: 44,7 и 44,6% соответственно (год назад – 50,4 и 48,3%), получение различных разрешений в местных органах – 46,9% (46,6%), лицензирование 42% (41,4%), гигиеническая регистрация и сертификация 38% (45,3%), налоговые проверки 35,3% (37,5%), таможенное оформление 33,2% (40,2%), получение благоприятных судебных решений 31,4% (33,8%), аренда 26,3% (34,1%), регулирование цен 24% (36,8%). Эта динамика наглядно демонстрирует, что коррупция снижается там, где уменьшается государственное регулирование, а электронные сервисы заменяют общение с чиновниками.

Повсеместное распространение зар­платы «в конвертах» признают 35,7% опрошенных, но 30,4% его категорически отрицают.

Против лома есть прием

Причины коррупции видятся предпринимателям по-разному. Как и год назад, около 1/4 считают, что в том повинна низкая зарплата госслужащих, но почти 40% с этим не согласны. Корыстолюбие чиновников назвали причиной мздоимства 43%, 36,3% – постоянное реформирование органов госуправления, 38,7% – терпимость общества к коррупции. Эти оценки почти совпали с прошлогодними. А вот оценка негативного влияния чрезмерного госрегулирования экономики выросла с 35,8 до 44,3%, недостаточного налогового и административного контроля – сократилась с 35,8 до 34%.

Тем не менее наиболее эффективными инструментами в борьбе с коррупцией предприниматели по-прежнему считают ужесточение уголовного наказания (65,5%), повышение эффективности работы органов (59,9%), усиление налогового контроля над доходами и имуществом госслужащих и членов их семей (54,1%) и административного контроля над служебной деятельностью чиновников (50,2%), повышение требований при отборе на госслужбу (48,9%), сокращение степени госрегулирования экономики (45,3%), снижение уровня коррупциогенности законодательства (44,6%), фор­мирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (41,4%) и установление высокой зарплаты госслужащим (23,8%)

Сократить сектор теневой экономики помогло бы упрощение условий ведения бизнеса (67,9%), снижение размера от­числений в ФСЗН (44,6%) и других налогов (50,7%). Прок в ужесточении наказаний видят 29,8% опрошенных, а в усилении контроля со стороны налоговой инспекции – 18,9%.

Оценка усилий государства и бизнес-­союзов по сравнению с предыдущим опросом почти не изменилась. Эффективными их считают 28,9% опрошенных, неэффективными – 28% (годом ранее – 28 и 26,3% соответственно). Нейтральную оценку – 3 балла – дали 43,2% респондентов (год назад – 45,8%). Видимо, нужны более действенные и системные меры, чтобы мнение бизнеса о коррупции изменилось к лучшему.

Да здравствует наш суд

Наши предприниматели не любители судиться. По мнению 29,2% участ­ников опроса, суды не обеспечивают защиту прав и интересов бизнеса, и только 28,6% уверены в обратном. К тому же 44% респондентов убеждены, что суды склонны выносить решения в пользу госкомпаний, хотя половина верят, что различий не существует. Однако если разрешить конфликтную ситуацию с контрагентами путем переговоров не удается, 45,5% повторят эти попытки и только 39,7% готовы обратиться в суд. Еще 14,8% предпочитают услуги «специализированных агентств». В исследовании не уточняется, о ком тут идет речь. Будем надеяться, что о медиаторах.

Причин не обращаться в суд у бизнесменов немало. Длительность процесса не устраивает 60% опрошенных, исключающих такой метод решения споров. 40% считают, что сумма судебных издержек превысит сумму иска, треть не верит, что судья примет решение в его пользу, а 10% не понимают, как рас­сматриваются дела. Поэтому неудивительно, что в судебных разбирательствах участ­вовала лишь 1/4 респондентов. Чаще всего они судились с другими белорусскими частными фирмами (38,3%) и физическими лицами (34,6%). Банки и зарубежные компании занимают всего по 1% среди ответчиков, госпредприятия – 19,4%, а органы госуправления – 2,7%. Среди служебных исков 45% связаны с взысканием долгов, 27,4% – споры о качестве товара, услуги, 13,1% – трудовые споры, 3,7% – разборки между учредителями, 9,8% – обжалование решений госорганов по административным процедурам и только 1% – обжалование решений о привлечении к ответственности.

Решениями суда остались довольны 48,7% опрошенных, 16,3% они разочаровали, а 34,9% оценили их на «троечку». Почти поровну распределились мнения о сроках рассмотрения дел: 30,2% ими недовольны, а 1/3 оценила положительно. Возмещаемость судебных расходов на адвокатов и размер госпошлины не устраивают 33,7 и 38,6% респондентов соответственно, и только 26,2 и 23,9% считают их вполне приемлемыми. Зато культуру судебного процесса в республике положительно оценили 57,25 и только 14% – отрицательно.

Между тем поводов для обращения в суды у бизнеса должно быть много. Так, препятствиями для развития своей компании 13,4% считают Указ № 488, 10,4% – субсидиарную ответственность, 19,2% – отсрочку вычета НДС, 23,2% – ответственность «за нарушения в формальных документах (накладные)», 23,9 % – невозможность оспаривания решений таможенных и налоговых органов. Но 50,8% опрошенных все эти проблемы препятствиями не считают. Авторы опроса не уточнили причину такого мнения. То ли половина респондентов столь законопослушна, что им никакие претензии контролеров не страшны, то ли они научились с ними справляться различными (в т.ч. неформальными) способами.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА