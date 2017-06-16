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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Мнение специалиста

Изменения в закон об адвокатуре: нового не вводить, старое не ломать

16.06.2017

адвокат МГКА, кандидат юридических наук Виталий КОЛЕДАБелорусская адвокатура в ожидании новых изменений в профильном основном законе. Однако даже беглый анализ этих изменений показывает, что в общем и целом никаких революционных изменений в ближайшее время в этой сфере не предвидится, считает адвокат МГКА, кандидат юридических наук Виталий КОЛЕДА.

Наиболее кардинальные и серьезные изменения уже были закреплены действующим Законом от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 29.12.2012). Его главным достижением стало возрождение и развитие института «частной» адвокатуры, имев­шего место быть на заре становления независимой Беларуси, и объединение юристов-лицензиатов, представлявших интересы юридических лиц преимущественно в хозяйственных (ныне экономических) судах и адвокатов общей практики.

Предлагаемые изменения ничего кардинального в новую систему организации и деятельности отечественной адвокатуры не привносят. Здесь лишь технически уточняют некоторые нормативные пробелы, а та...

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