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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Использование накладных при внутреннем перемещении

03.11.2017

В производственной организации материалы регулярно перевозятся со склада в цеха, а готовая продукция – из цеха на склад. Цеха и склады расположены на территории организации в разных зданиях, некоторые из которых имеют разные адреса.

Какими документами следует оформлять такое перемещение?

Если здания склада и цеха расположены на одной территории с одним адресом, достаточно оформлять накладную на внутреннее перемещение, утвержденную руководителем предприятия.

Согласно ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Такой документ должен содержать следующие сведения:

– наименование документа, дату его составления;

– наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя (ИП), являющегося участником хозяйственной операции;

– содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в натуральных и стоимост­ных показателях или...

Автор публикации: Александр КОСТЯН,  директор ООО «Аудиторская служба «Аудикс»

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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