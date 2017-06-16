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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Консультации

Использование автомобиля работника для нужд нанимателя

16.06.2017

Использование автомобиля работника для нужд нанимателя оформляется в соответствии с нормами гражданского или трудового законодательства. Рассмотрим возможные варианты.

Если наниматель и работник договорились о том, что личный автомобиль будет использоваться для целей организации, стороны вправе заключить гражданско-правовой договор аренды автомобиля либо договор безвозмездного пользования, а также оформить передачу транспорта исходя из ст. 106 ТК.

Договор аренды

Договор аренды заключается в соответствии с главой 34 ГК.

Общие нормы о договоре аренды (§1 главы 34 ГК) применяются к договору аренды транспортного средства, если иное не предусмотрено §3 главы 34 ГК (ст. 596 ГК).

Договор аренды автомобиля бывает двух разновидностей:

договор аренды транспортного средства с экипажем, т.е. с услугами по управлению и технической эксплуата...

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