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Использование автомобиля работника для нужд нанимателя
Использование автомобиля работника для нужд нанимателя оформляется в соответствии с нормами гражданского или трудового законодательства. Рассмотрим возможные варианты.
Если наниматель и работник договорились о том, что личный автомобиль будет использоваться для целей организации, стороны вправе заключить гражданско-правовой договор аренды автомобиля либо договор безвозмездного пользования, а также оформить передачу транспорта исходя из ст. 106 ТК.
Договор аренды
Договор аренды заключается в соответствии с главой 34 ГК.
Общие нормы о договоре аренды (§1 главы 34 ГК) применяются к договору аренды транспортного средства, если иное не предусмотрено §3 главы 34 ГК (ст. 596 ГК).
Договор аренды автомобиля бывает двух разновидностей:
– договор аренды транспортного средства с экипажем, т.е. с услугами по управлению и технической эксплуата...
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