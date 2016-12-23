Исполнительному производству — свой закон

Отечественная юридическая общественность долгое время ждала, когда регламентация исполнительного производства найдет свое отражение в специальном законе. И дождалась, причем сразу двух законов – Закона от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 439-З) и Закона от 24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях».

Последний пусть и небольшой по объему документ, но достаточно детально определяет правовой статус и компетенцию судебного исполнителя, дополняя и конкретизируя соответствующие положения, содержащиеся в ГПК и ХПК. Полагаем, что для субъектов хозяйствования больший интерес представляет Закон № 439-З, основные новации которого мы и рассмотрим.

Как известно, существующая ранее практика совершения исполнительных действий судебными исполнителями общих и экономических судов в соответствии с нормами ГПК и ХПК имела значительные отличия. Закон № 439-З во многом устраняет эти противоречия, устанавливая единую практику исполнения исполнительных документов. Потому принятие указанного законодательно...