Импортозамещение и льготная ставка НДС

ООО «Бархим» поставляет нашей организации стиральные моющие средства, включенные в перечень импортозамещающей продукции. Согласно п. 5 1 ст. 327 НК при реализации данного товара применялась ставка НДС в размере 10%.

Наша организация является официальным представителем «Бархима», поступление и продажа данной продукции проводилась с такой же ставкой НДС и в розничной продаже.

С 1.01.2017 г. на основании постановления Совмина от 30.12.16 № 1125 (далее – постановление № 1125) утратило силу постановление Совмина от 28.12.2015 № 1095 «Об утверждении перечня импортозамещающих товаров».

Как следует реализовывать остатки продукции: со ставкой НДС в размере 10% или 20%? Как вести бухгалтерский и налоговый учет в 2017 г. нашей организации и покупателю реализованной с 10%-ной ставкой НДС продукции, если ее надо было продавать с 1 января со ставкой в размере 20%?

Продукцию, отгруженную с 1.01.2017 г....