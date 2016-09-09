Ханчжоуский консенсус: от энергетики до налогов

По мнению участников встречи, негативные риски для экономики связаны с «потенциальной волатильностью на финансовых рынках, колебаниями цен на сырьевые товары, вялыми темпами роста торговли и инвестиций, а также слабым ростом на рынках труда отдельных государств». Кроме того, перспективы роста мировой экономики осложняются геополитическими проблемами, увеличением потока беженцев, терроризмом и конфликтами.

Исправить положение призван комплекс мер политики и действий – «Ханчжоуский консенсус», в основе которого лежат 4 критерия: видение, интеграция, открытость, инклюзивность.

В разделе «Видение» лидеры G20, в частности, обещают активнее заняться обеспечением роста экономики, а также лучше учитывать общие интересы нынешнего и грядущего поколений. Кроме того, обещается «усердно работать, чтобы построить открытую мировую экономику, противостоять протекционизму» в инвестициях и торговле. Это явление подверглось всеобщему осуждению на саммите (хотя к нему, по оценкам экспертов, в последние годы все страны прибегали все чаще). Теперь участники встречи обещают ратифицировать соглашение по упрощению процедур торговли до конца 2016 г. и призвали к этому других членов ВТО. Кроме того, объявлено о продлении срока действия обязательства по неприменению новых и сокращению существующих протекционистских мер до 2018 г., а также о поддержке работы ВТО, ЮНКТАД и ОЭСР по мониторингу протекционизма.

В сфере интеграции лидеры G20 отметили важную роль двусторонних и региональных торговых соглашений в либерализации торговли и создании правил торговли, признавая при этом необходимость обеспечения их соответствия правилам ВТО.

В коммюнике отмечается необходимость распределения выгод от роста экономик, торговли и открытых рынков на широкие слои общества. Декларируется намерение «максимизировать потенциал роста развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода».

В очередной раз подтверждается важность энергетического сотрудничества, диверсификации источников энергии и маршрутов транспортировки, в т.ч. по поставкам природного газа. При этом G20 призывает отказаться от субсидирования добычи неэффективных энергетических полезных ископаемых и наращивать сотрудничество в области развития газа как наиболее экологичного вида топлива. Одновременно подтверждается «приверженность формированию отлаженных, открытых, конкурентоспособных, результативных, стабильных и прозрачных энергетических рынков». Государства G20 готовы содействовать созданию «глобальной энергетической архитектуры», лучше отвечающей меняющемуся мировому рынку. Инвестиции в энергетические проекты «остаются крайне важным для обеспечения будущей энергетической безопасности и предотвращения скачков цен, дестабилизирующих экономику», говорится в заявлении. Участники саммита призвали повышать энергоэффективность с учетом конкретных потребностей и национальных условий каждой из стран и стимулировать энергосбережение «посредством соответствующих перемен в образе жизни».

Впрочем, эти обтекаемые формулировки тоже можно понимать по-разному. Некоторые эксперты увидели в них признание роли России как ведущего поставщика газа в Европу, другие – намек на усиление конкуренции и ограничение монополии «Газпрома» на европейском рынке. Правда, в коммюнике говорится лишь о «сотрудничестве по достижению решений, которые обеспечивают добычу, транспортировку и переработку природного газа таким образом, который позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду». Но от экологической составляющей до иных сфер интересов дистанция может быть невелика.

В Ханчжоу была объявлена инициатива G-20 по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики. Она направлена на повышение доступности Интернета без ущерба для безопасности персональных данных. В коммюнике отмечается необходимость обеспечения инвестиций в сектор информационно-коммуникационных технологий, предпринимательский сектор, цифрового преобразования, взаимодействия в электронной коммерции, улучшенной цифровой интеграции и развития мелких, малых и средних предприятий.

В коммюнике заявлено о намерении «продолжить работу по борьбе с трансграничными потоками финансовых средств, полученных в результате незаконной деятельности, включая намеренное выставление фальшивых счетов, что препятствует мобилизации внутренних ресурсов в целях развития». Решению этих задач должно способствовать создание в Китае Научного центра по исследованию проблематики возврата активов и скрывающихся за рубежом коррупционеров в государствах – членах «Группы двадцати». Лидеры G20 подтвердили намерение бороться с коррупцией, утечкой капитала и уклонением от уплаты налогов. В частности, объявлено о намерении сформулировать принципы механизма «общего налогообложения», включающие разработку стандарта по вопросам трансфертного ценообразования и комплекса мер по обмену налоговой информацией. На саммите было принято решение разработать критерии отнесения стран к «не сотрудничающим юрисдикциям». К следующему саммиту, который пройдет в июле 2017 г. в Гамбурге, будет составлен «черный список» стран, которые не участвуют в обмене налоговой информацией. К таким «отказникам» и вообще к оффшорам будут применяться санкции, перечень которых тоже запланировано разработать к гамбургской встрече.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ