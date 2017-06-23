Гудвилл в консолидированной отчетности

Как рассчитать величину гудвилла при консолидации и как его показать в консолидированной отчетности?

Деловая репутация (гудвилл) – это возникающий на дату приобретения актив в сумме превышения стоимости долгосрочных финансовых вложений материнского предприятия в уставный капитал дочернего или ассоциированного предприятия над стоимостью доли собственного капитала дочернего или ассоциированного предприятия, принадлежащей материнскому предприятию (абз. 6 п. 2 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина от 30.06.2014 № 46, далее – НСБУ № 46).

Гудвилл возникает на дату приобретения, под которой понимается «дата регистрации холдинга или дата, на которую материнское предприятие становится способным прямо...