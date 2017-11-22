Группа «БелХард» планирует ICO: привлекут от 25 до 50 млн. USD

Заявление было сделано на брифинге по поводу белорусской конференции о блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017, которая 25 ноября пройдет в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий.

Средства планируют привлечь не просто под идею, как большинство ICO, а для расширения на всю Беларусь вполне реального минского учебного заведения, успешно работающего c 2002 года. За 15 лет через его компьютерные классы прошло более 50 тысяч человек, изначально не имевших профильных знаний для работы в IT.

Сегодня многие из них являются сотрудниками технологических компаний, подконтрольных самому И.Мамоненко, а некоторые трудятся в EPAM Systems, IBA, «Системных технологиях» и других фирмах-резидентах ПВТ. За счет интеграции в действующий IT-холдинг учебный центр «БелХарда» не имеет проблем с преподавателями и пониманием, чему именно надо учить новичков.

Основной бизнес Игоря Мамоненко (разработка программного обеспечения, поставка компьютерного «железа» и системная интеграция) нормально себя чувствует, имеет достаточно ресурсов для текущей работы и развития, и ему такие нестандартные схемы финансирования едва ли потребуются.

Генеральный директор группы компаний «БелХард» известен своим проектом «IT-страна». В 2007 году он публично поставил цель увеличить количество работающих в высокотехнологичном секторе белорусов до 300 тыс. человек. Первоначально ставилась задача достичь этой цифры к 2015 году. Общенациональную сеть учебных центров по переобучению взрослых людей в программистов, дизайнеров, верстальщиков и других специалистов для IT-компаний планировали развернуть при поддержке государства. Власти отнеслись к идее хорошо, но на уровне конкретных министерств проект застрял.

Сейчас речь идет не об акционировании структуры под названием «IT-академия «БелХард». Предложенная схема больше похожа на краудфандинг: все, кто вложит средства в ICO, получает доступ к образованию по очень-очень низкой цене, в разы дешевле стандартной, по сути, ниже себестоимости.

Игорь Мамоненко описал свое видение ситуации так:

– Мы сейчас занимаемся созданием учебной сети, которая бы могла в IT-технологии переучить сотни тысяч людей... Мы считали, … в зависимости от масштаба необходимо привлечение от 25 до 50 млн. USD для того, чтобы покрыть все районные города и создать действительно качественную систему. Попробуем сделать ее на ICO. И с помощью прессы этот эксперимент можно сделать открытым.

В ICO очень важно, как издатель [токенов] гарантирует исполнение обязательств. Любой, кто хочет приобрести такие акции, должен это понимать. Мы в качестве гарантий предлагаем, к примеру, если курс обучения будет стоить 200-300 USD, то для участника [ICO] – примерно 50 USD.

Директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк до этого скептически отозвался о таком способе привлечения капитала, указал на растущее недоверие к ICO и возможность для хороших проектов найти инвесторов и получить средства в рамках менее революционных схем.

Идею И.Мамоненко поддержал создатель первой белорусской криптовалюты Денис Лавникевич. Он отметил, что привлечение инвестиций через традиционные каналы растягивается на годы, а ICO дает немало положительных примеров:

– Есть легендарная Lavka-Lavka, которая выпустила свои БИОкоины (так называется их токен). Они, кстати, там не одни, а в содружестве с УАЗом, еще кучей компаний. Я с интересом изучал их опыт.

Но перед ними был еще пример фермера Шляпникова, который выпустил свою криптовалюту – колион и обеспечивал его продукцией своего фермерского хозяйства. Он выпустил их на 500 тыс. USD, и получился реально эффективный проект. Он свои фермерские продукты продавал через эти колионы. И это стало хрестоматийным примером. А уже Lavka-Lavka пошла его стопами. Это что касается реального бизнеса.

То есть, да, это новая форма рискового финансирования, совершенно согласен. Да, в ней хватает проблем. Но они всегда присутствовали и ранее, когда еще и компьютеров не было. Это просто используемая технология. Здесь хватает и людей недомысливающих, хватает и добросовестных, которые действительно эффективно работают. Здесь нужна экспертиза.

Но Денис Лавникевич так же признал и наличие неадекватных проектов, искателей кнопки «бабло»:

– Кто-нибудь знает, как выглядел первый ICO-проект в Беларуси, запущенный в сентябре этого года? Ребята из этого проекта заявили, что соберут сейчас через ICO 25 млн. USD на обжарку в Минске зеленого кофе. То есть бизнес-проект, отвергнутый абсолютно всеми банками и прочими инвесторами как невменяемый. Честно говоря, с сентября я о них ничего не слышал.

Автор публикации: Александр ПЛЮСКОВ