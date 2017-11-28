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Государство на акциях
В вопросах владения собственностью государство надеется сместить акцент на ответственность за коммерческий результат и рост его эффективности. Достижения в этой сфере обсудили на заседании Брестского облисполкома на прошлой неделе.
Критериями оценки эффективности государственного распоряжения собственностью в регионе можно считать отдачу от вложений административно-территориальных единиц в акции хозяйственных обществ, а также выполнение органами, осуществляющими владельческий надзор, функций и задач по управлению акциями, находящимися в коммунальной собственности.
В Брестской области число хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде выросло с 237 на начало 2016 г. до 315 на 1 октября т.г., сообщил директор фонда «Брестоблимущество» Павел Манько. Из них 265 – это ОАО с долей коммунальной собственности. В 86% этих предприятий размер коммунальной доли позволяет органам управления исполкомов полностью влиять на принятие всех управленческих решений. При этом «постоянно проводится работа по приему республиканских пакетов акций в коммунальную собственность».
В настоящее время на всех уровнях государственной власти акцент в вопросах владения государства собственностью смещается на ответственность за коммерческий результат и рост его эффективности. В частности, это повышение отдачи от вложений административно-территориальных единиц Брестской области в акции созданных хозяйственных обществ. Например, если в бюджет области в 2015 г. поступило дивидендов на сумму 7,4 млн. BYN, то в 2016-м – только 6,7 млн., а в 2017-м – 8,7 млн. BYN. Но, как отмечалось на заседании, остаются «нерешенные вопросы»: отдельные общества не имеют возможности начислять и выплачивать дивиденды, другие остаются убыточными, у иных средняя доходность акций составляет менее 7%, а у части снизились чистые активы.
В решении названных проблем значительную роль должны играть представители государства. Но оценка их деятельности выглядит неоднозначно. Если участие в деятельности органов управления ОАО заслужила 4,77 балла из 5 возможных, то выполнение показателей стратегии развития обществ – только 2,5, инициативные предложения – 1,76, контроль за перечислением дивидендов – 1,84, результаты вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых активов – 3,7, а реализуемые мероприятии по совершенствованию корпоративного управления – всего 0,42 балла.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА
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