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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Инсайдерам и инвесторам
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Государство на акциях

28.11.2017
Государство на акциях

В вопросах владения собственностью государство надеется сместить акцент на ответственность за коммерческий результат и рост его эффективности. Достижения в этой сфере обсудили на заседании Брестского облисполкома на прошлой неделе.

Критериями оценки эф­фективности государственного рас­поряжения собственностью в регионе можно считать отдачу от вложений административно-территориальных единиц в акции хозяйственных обществ, а также выполнение органами, осуществляющими владельческий над­зор, функций и задач по управлению акциями, находящимися в коммунальной соб­ственности.

В Брестской области число хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде выросло с 237 на начало 2016 г. до 315 на 1 октября т.г., сообщил директор фонда «Брестоблимущество» Павел Манько. Из них 265 – это ОАО с долей коммунальной собст­венности. В 86% этих предприятий размер коммунальной доли позволяет органам управления исполкомов пол­ностью влиять на принятие всех управленческих решений. При этом «постоянно проводится работа по приему республиканских пакетов ак­ций в коммунальную собственность».

В настоящее время на всех уровнях государственной вла­сти акцент в вопросах владения государства собственностью смещается на ответственность за коммерческий результат и рост его эффективности. В частности, это повышение отдачи от вложений административно-территориальных единиц Брестской области в акции созданных хозяйственных обществ. Например, если в бюджет области в 2015 г. поступило дивидендов на сумму 7,4 млн. BYN, то в 2016-м – только 6,7 млн., а в 2017-м – 8,7 млн. BYN. Но, как отмечалось на заседании, остаются «нерешенные вопросы»: отдельные общества не имеют возможности начислять и выплачивать дивиденды, другие остаются убыточными, у иных средняя доходность акций составляет менее 7%, а у части снизились чис­тые активы.

В решении названных про­блем значительную роль дол­жны играть представители государства. Но оценка их деятельности выглядит неодно­значно. Если участие в деятельности органов управления ОАО заслужила 4,77 балла из 5 возможных, то выполнение показателей стратегии развития обществ – только 2,5, инициативные предложения – 1,76, контроль за перечислением дивидендов – 1,84, результаты вовлечения в хозяйственный оборот неис­пользуемых активов – 3,7, а ре­ализуемые мероприятии по совершенствованию корпоративного управления – всего 0,42 балла.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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Содержание «Экономической газеты» N 89 за 28 ноября 2017 года
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